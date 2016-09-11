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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دورود خبر داد؛

ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی به بیش از ۲۰۰۰ گردشگر در دریاچه گهر

ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی به بیش از ۲۰۰۰ گردشگر در دریاچه گهر

دورود - رئیس اداره محیط زیست شهرستان دورود از ارائه آموزش های زیست محیطی به بیش از دو هزار گردشگر در دریاچه گهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین زلقی اظهار داشت: در تابستان سال جاری با همکاری ادارات محیط زیست شهرستان دورود و منطقه حفاظت شده اشترانکوه بیش از ۳۰ کارگاه آموزش صحرایی ویژه گردشگران دریاچه گهر در این منطقه برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت امر آموزش در فرهنگ سازی و حفاظت از محیط زیست اجرای موفق این طرح را گامی مهم در راستای ارتقا سطح دانش محیط زیستی گردشگران در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و دریاچه گهر دانست و بر تداوم این چنین برنامه های اموزشی در طول سال تاکید کرد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دورود اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه های آموزشی شاهد ارتقاء دانش محیط زیست در سطح جامعه باشیم که نتیجه آن حفاظت بهتر و جلوگیری از تخریب در عرصه ها محیط زیست خواهد بود.

کد مطلب 3767256

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