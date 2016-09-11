به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین زلقی اظهار داشت: در تابستان سال جاری با همکاری ادارات محیط زیست شهرستان دورود و منطقه حفاظت شده اشترانکوه بیش از ۳۰ کارگاه آموزش صحرایی ویژه گردشگران دریاچه گهر در این منطقه برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت امر آموزش در فرهنگ سازی و حفاظت از محیط زیست اجرای موفق این طرح را گامی مهم در راستای ارتقا سطح دانش محیط زیستی گردشگران در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و دریاچه گهر دانست و بر تداوم این چنین برنامه های اموزشی در طول سال تاکید کرد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دورود اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه های آموزشی شاهد ارتقاء دانش محیط زیست در سطح جامعه باشیم که نتیجه آن حفاظت بهتر و جلوگیری از تخریب در عرصه ها محیط زیست خواهد بود.