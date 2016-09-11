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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

صیانت از خون شهدا ضامن بقای نظام است

صیانت از خون شهدا ضامن بقای نظام است

قزوین- معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین گفت: صیانت از خون شهدا و برگزاری یادواره ها برای تجلیل از مقام خانواده شهدا ضامن بقای نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی روز یکشنبه در نخستین جلسه هماهنگی یادواره شهدای مدافع حرم که در سالن جلسات معاونت سیاسی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت:برگزاری یادواره شهدا وظیفه ای همگانی است و همه باید نسبت به انجام آم احساس وظیفه کنیم.

رحیمی گفت: یادواره ها توشه ای برای آخرت مدیران و برگزارگنندگان است و اگر لازم باشد با هزینه های شخصی هم باید مراسم تکریم و بزرگداشت شهدا برگزار شود.

وی افزود: یادواره شهدا باید به نحو مطلوبی با همکاری و مشارکت مدیران سازمان ها و دستگاه ها برگزار شود تا دین خود رابه شهدا ادا کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: اگر شهدا نبودند نظام اسلامی وجود نداشت لذا باید قدردان این نعمت باشیم و. با برگزاری یادواره ها فراموش نکنیم چه کسانی موجب عزت و افتخار میهن اسلامی شدند.

رحیمی گفت: بقای نظام به شهدا بستگی داردزیرا نظام های استکباری و ملل جهان هم شاهد اینگونه مراسم هستند و هر چقدر وابستگی مردم به نظام و رهبری و شهدا بیشتر باشد دشمنان بیشتر مایوس می شوند.

وی یادآورشد: نخستین یادواره شهدای مدافع حرم کشور ۲۵ شهریور ماه با حضور جمعی از خانواده های شهدا در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود و انتظار داریم مردم قزوین هم در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

رحیمی گفت: ۱۷۰ خانواده شهید مدافع حرم سراسر کشور به همراه دو خانواده شهید از اتباع کشور افغانستان، دو خانواده شهید پاکستانی، یک خانواده شهید عراقی و ۱۵ خانواده شهید اهل تسنن از جمله مهمانان ویژه این یادواره خواهند بود.

کد مطلب 3767261

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