به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن بیرانوند رئیس اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین محیط زیست و ورزش و جوانان لرستان اظهار داشت: با توجه همگانی بودن ماهیت وظیفه حفاظت از محیط زیست، موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی، به استناد منویات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ محیط زیست و استفاده از ظرفیت و پتانسیل عظیم جامعه ورزشی در رسیدن به اهداف زیست محیطی این اقدام صورت گرفته است.

وی گفت: از جمله موادی که در این تفاهم نامه همکاری مطرح شده می توان به تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار با حضور نمایندگاه دو دستگاه، شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط از جامعه ورزش وجوانان به عنوان سفیران حافظ محیط زیست، برگزاری جشنواره ها، همایش ها، سمینارها، کارگاههای آموزشی اشاره کرد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست لرستان گفت: همچنین برپایی نمایشگاه های تخصصی در زمینه های ورزش، جوانان ومحیط زیست، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی زیست محیطی ویژه کارکنان و هیئت های ورزشی استان، مشارکت در اجرای برنامه های ویژه مناسبات زیست محیطی، اختصاص بخشی از فضای ورزشگاه ها برای درج پیام های آموزشی حفاظت از محیط زیست، تهیه بسته های آموزشی وفرهنگی زیست محیطی و... اشاره از دیگر محورهای این تفاهم نامه همکاری است.