به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر فرانسه از نظارت بر حدود ۱۵ هزار نفر در این کشور به دلیل وجود نشانه هایی دال بر افراط گرایی در آن ها خبر داد.

بر این اساس، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه امروز با شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: فرانسه با حداکثر میزان تهدیدات تروریستی چه در داخل و چه در خارج از این کشور مواجه است.

نخست وزیر فرانسه ادامه داد: حدود ۷۰۰ فرانسوی تبار دوشادوش تروریست ها در سوریه و عراق در حال جنگ هستند به نحوی که ۲۷۵ نفز از آنان را زنان تشکیل می دهند.

«مانوئل والس» در این مصاحبه تأکید کرد: نهادهای امنیتی در این کشور هر روزه در حال خنثی سازی توطئه های تروریستی هستند. به عنوان نمونه در همین هفته گذشته ۳ زن افراطی در ارتباط با خودرو حامل سیلندرهای گاز بازداشت شدند.

اظهارات «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه درباره بازداشت این سه زن مربوط به کشف یک خودرو مشکوک به عملیات تروریستی در مقابل کلیسای «نوتردام» پاریس حاوی دست کم تعداد ۶ کپسول گاز در هفته گذشته است.

گفتنی است کشور فرانسه در ماه های اخیر قربانی دو حمله تروریستی بوده است. در روز چهاردهم ژوئیه، راننده یک کامیون با یورش ناگهانی به داخل جمعیتی که برای تماشای مراسم روز «باستیل» در شهر «نیس» جمع شده بودند، دست کم ۸۵ نفر را به کام مرگ فرستاد.

همچنین، در بیست و ششم ژوئیه نیز دو مرد مسلح با حمله به کلیسایی در شهر «سنت اتین روان» این کشور و گروگانگیری، یک کشیش را به قتل رساندند. گروه تروریستی- تکفیری داعش مسئولیت حمله به این کلیسا را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مهاجمان از عناصر این گروهک بوده اند.