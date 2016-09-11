حمید اسلامی در دوی ۱۵۰۰ متر حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در ادامه رقابت‌های روز چهارم پارالمپیک ریو، حمید اسلامی دونده پارالمپیکی کشورمان در مرحله نخست دوی ۱۵۰۰ متر به رقابت با حریفان خود پرداخت و در شرایطی که با رکورد ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه در گروه خود دوم شده بود به علت خطا در طول مسابقه دیسکالیفه شد و از دور مسابقات کنار رفت.

فینال این ماده روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

اسلامی درد این خصوص گفت: متوجه اینکه چرا داوران مرا دیسکالیفه کردند نشدم. هر چه در توان داشتیم گذاشتیم، اما نمی دانم چرا؟ خیلی راحت دویدیم و به هیچ کدام از حریفان هم برخوردی نداشتیم که داوران ما را دیسکالیفه کنند. ۱۱ روز است اینجا هستیم اما از ارتفاع دور هستیم؛ دوری از ارتفاع به ضرر ما دونده های استقامت است.

اسلامی خاطر نشان کرد: در مسابقات کسب سهمیه رشت حتی رکورد ۴ دقیقه و ۹ ثانیه را ثبت کرده بودم که با این رکورد خیلی راحت شانس مدال بودم و حتی خودم و مربیان روی مدال طلا و نقره حساب کرده بودیم.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.

مدال آوران ایران به شرح زیر هستند:

مدال طلا:

ساره جوانمردی – در تفنگ 10 متر

مدال نقره:

علیرضا قلعه ناصر - پرتاب دیسک

سامان پاکباز - پرتاب وزنه

