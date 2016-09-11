به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز یکشنبه بین تیم های استقلال تهران و ماشین سازی برگزار شد که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. کاوه رضایی(۸) برای استقلال و سامان نریمان جهان (۵۲) برای ماشین سازی گل زدند.

در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و با حضور کم تعداد هواداران برگزار شد، استقلال نمایشی متفاوت با دیدارهای گذشته داشت و در نیمه اول صاحب موقعیت های پرتعدادی برای گلزنی شد که تنها یک بار از این موقعیت ها استفاده کرد.

شاگردان علیرضا منصوریان که با گل زودهنگام کاوه رضایی در دقیقه هشت از حریف پیش افتاده بودند در نیمه اول می توانستند سه گل دیگر را هم وارد دروازه تیم تبریزی کنند اما کم دقتی مهاجمان آبی و البته درخشش دروازه بان ماشین سازی مانع از افزایش تعداد گل در این نیمه شد.

البته ماشین سازی تبریز هم در نیمه اول یک بار توپ را به تیر دروازه سیدمهدی رحمتی زد اما در مجموع حرفی برای گفتن نداشت و این استقلال بود که تیم برتر میدان بود و موقعیت های گلزنی زیادی را خلق کرد.

نیمه دوم اما استقلال روندی برعکس نیمه اول داشت. شاگردان منصوریان که باید در همان نیمه اول کار حریف را تمام می کردند خیلی زود گل تساوی را دریافت کردند. در دقیقه ۵۲ این دیدار سامان نریمان جهان با ضربه سر دروازه رحمتی را باز کرد تا همه چیز از ابتدا شروع شود.

در ادامه شاگردان منصوریان تلاش زیادی کردند تا بر روند بازی مسلط شوند اما ثمری نداشت و در دقایق پایانی حضور بختیار رحمانی می توانست تنها حربه باقی مانده سرمربی آبی ها باشد. بختیار که از ابتدای روی نیمکت حضور داشت در دقیقه ۸۰ وارد زمین شد و به دنبال آن دو دقیقه بعد علی قربانی هم وارد بازی شد تا شاید استقلال بتواند به گل برتری برسد.

اما تلاش های آنها در دقایق باقی مانده هم جواب نداد و با وجود حملات زیادی که در وقت های اضافه داشتند اما به گل نرسیدند تا با از دست دادن دو امتیاز و بدون برد در لیگ شانزدهم به مصاف پرسپولیس بروند و دربی تهران را برگزار کنند.