دعای عرفه در جوار شهدای شلمچه نجوا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض عرفه عصر امروز یکشنبه با حضور هزاران تن از شهروندان خرمشهر و آبادانی و سایر زائران از نقاط مختلف استان و کشور در محل یادمان شلمچه برگزار شد.

استقرار نیروهای امدادی خدماتی و نیروهای مسلح در جای جای شلمچه و زمزمه فراز های دعای عرفه زیر آسمان و در فضای مذهبی و معنوی از نکاتی قابل توجه در برگزاری این آیین مذهبی بود.

سخنران مراسم امروز، حجت الاسلام مولایی و مداح بنی فاطمی بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم دعای عرفه در پنج محل در خرمشهر خبر داد .و گفت: امروز مراسم دعای عرفه با محوریت شلمچه در خرمشهر برگزار شد اما علاوه بر شلمچه در حوزه علمیه خواهران برای خواهران، حوزه علمیه سید الشهدا برای برادران، در گلزار شهدا و مساجد جواد الائمه و محسنی فرد نیز مراسم قرائت دعای عرفه برگزار شد.

حجت الاسلام عادل رویوران همچنین از برگزاری نماز عید قربان در خرمشهر ساعت هفت صبح فردا در صحن شهدای مسجد جامع این شهر خبر داد.