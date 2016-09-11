یورش تروریستها به درعا و قنیطره دفع شد/حملات خمپاره ای به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه حملات تروریستها به مواضعشان در درعا و قنیطره را خنثی کردند.

بر اساس این گزارش تروریستها به مواضع ارتش سوریه در بخش شمالی قنیطره هجوم بردند اما با دفاع نیروهای ارتش سوریه مواجه شدند و شکست خوردند.

«أنس عجاج» یکی از سرکردگان و مسئولان نظامی عضو گروه موسوم به فرقه الحق وابسته به ارتش آزاد در حومه درعا بر اثر تیراندازی عناصر مسلح ناشناس به هلاکت رسید.

در پی حملات ارتش سوریه به مواضع عناصر مسلح در مناطق طیبه الامام و صوران واقع در حومه شمالی حماه، تجهیزات گروه های مسلح منهدم شد.

ارتش سوریه همچنین مواضع تروریستها را در شمال شرق درعا هدف حملات خمپاره ای و موشکی خود قرار داد.

در راستای قانون عفو عمومی از سوی ریاست جمهوری سوریه، ۱۹۴ فرد بازداشت شده در مناطق مختلف استان حمص آزاد شدند.

از سوی دیگر بر اثر حملات خمپاره ای گروه های مسلح به منطقه المزه واقع در دمشق پایتخت سوریه ۲ نفر از شهروندان زخمی شدند.