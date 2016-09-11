  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۷

اخبار امنیتی سوریه؛

یورش تروریستها به درعا و قنیطره دفع شد/حملات خمپاره ای به دمشق

یورش تروریستها به درعا و قنیطره دفع شد/حملات خمپاره ای به دمشق

همزمان با درگیری های گسترده ارتش سوریه با عناصر مسلح در نقاط مختلف این کشور، ۲ شهروند سوری بر اثر حملات خمپاره ای در دمشق زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه حملات تروریستها به مواضعشان در درعا و قنیطره را خنثی کردند.

بر اساس این گزارش تروریستها به مواضع ارتش سوریه در بخش شمالی قنیطره هجوم بردند اما با دفاع نیروهای ارتش سوریه مواجه شدند و شکست خوردند.

«أنس عجاج» یکی از سرکردگان و مسئولان نظامی عضو گروه موسوم به فرقه الحق وابسته به ارتش آزاد در حومه درعا بر اثر تیراندازی عناصر مسلح ناشناس به هلاکت رسید.

در پی حملات ارتش سوریه به مواضع عناصر مسلح در مناطق طیبه الامام و صوران واقع در حومه شمالی حماه، تجهیزات گروه های مسلح منهدم شد.

ارتش سوریه همچنین مواضع تروریستها را در شمال شرق درعا هدف حملات خمپاره ای و موشکی خود قرار داد.

در راستای قانون عفو عمومی از سوی ریاست جمهوری سوریه، ۱۹۴ فرد بازداشت شده در مناطق مختلف استان حمص آزاد شدند.

از سوی دیگر بر اثر حملات خمپاره ای گروه های مسلح به منطقه المزه واقع در دمشق پایتخت سوریه ۲ نفر از شهروندان زخمی شدند.

کد مطلب 3767279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها