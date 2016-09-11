  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

فیبا آسیا چلنج؛

سرمربی تیم بسکتبال عراق: شکست برابر ایران قابل پیش بینی بود

سرمربی تیم بسکتبال عراق: شکست برابر ایران قابل پیش بینی بود

سرمربی تیم ملی بسکتبال عراق پس از شکست تیمش مقابل ایران گفت: رقم خوردن چنین نتیجه‌ای با توجه به قدرت تیم ایران قابل پیش بینی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز یکشنبه در سومین روز مرحله گروهی مسابقات فیبا آسیا چلنج مقابل عراق به میدان رفت و در مصاف با این تیم به برتری ۹۴ بر ۵۱ دست یافت.

در پایان این دیدار سرمربی تیم ملی بسکتبال عراق با حضور در نشست خبری ضمن تبریک به تیم ایران بابت پیروزی به دست آمده اظهار داشت: تیم ایران از هر نظر قوی تر از ما بود و به همین دلیل رقم خوردن این نتیجه قابل پیش بینی بود.

این مربی با اشاره به اینکه تیم عراق آماده سازی مناسبی برای حضور در مسابقات فیبا آسیا چلنج نداشت خاطرنشان کرد: ما تنها ۵ روز اردو برگزار کردیم تا آماده سفر به تهران و حضور در مسابقات شویم. با این حال امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آتی موفق تر ظاهر شویم.

کد مطلب 3767282
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها