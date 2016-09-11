به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از تساوی یک بر یک شامگاه یکشنبه تیمش برابر ماشین سازی به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی بود و خیلی خوب شروع کردیم و از عملکرد فنی تیم استقلال خیلی راضی هستم. در خلق موقعیت هم خیلی راضی هستم. اما خط حمله ما بدشانس بودند که نتوانستند به گل های بیشتری برسند.

وی افزود: در چند دقیقه آخر هم می توانستیم به گل برسیم. بازیکنان ما موقعیت های خیلی زیادی را خلق کردند اما در زدن ضربات آخر بدشانس بودند که البته به این موضوع باید درخشش دروازه بان حریف را هم اضافه کرد.

منصوریان در مورد تعویض فرشید اسماعیلی و شعار علیه بختیار رحمانی گفت: از هواداران می خواهم که وارد این مسائل نشوند. وقتی بازیکن می آید به من می گوید که خسته است نمی توانم به خاطر هواداران این بازیکن را تا دقیقه نود نگه دارم. من که نمی توانم دور زمین بدوم و به تماشاگران بگویم که این بازیکن خسته است. وقتی این بازیکن خسته شده باید چه کنم. در مورد بختیار رحمانی هم چیزی نشنیدم که توهینی صورت بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه چرا بازیکنانشان گل نمی زنند گفت: در رختکن به بازیکنان گفتم که اگر گل نزنید گل خواهیم خورد. نمی توانم بگویم بازیکنان ما تمام کننده نیستند. بازیکنانی که ما آوردیم در تیم های خودشان ستاره بودند. اما اینجا فشار تماشاگران روی عملکرد آنها تاثیرگذار است. کاوه رضایی یک از نخبه های فوتبال ایران است و ما روزهای خوبی را با این بازیکن خواهیم داشت.

منصوریان ادامه داد: وقتی در تیم های بزرگ شما موقعیت های زیادی را از دست می دهید و روی یک اتفاق گل می خورید طبیعتا بازیکنان دچار افت می شوند اما باید مشکلات را برطرف کنیم.

وی در مورد ترکیب خط دفاعی اش گفت: ساختار دفاعی ما خیلی خوب بود اما نیاز به زمان داریم تا به شرایط ایده آل برسیم. در دفاع چپ ایده ما این است که بتوانیم این پست را محکم کنیم. پادوانی یک هفته است به تیم ما اضافه شده و نیاز به زمان دارد تا هماهنگ شود.

منصوریان ادامه داد: ما برای دربی کاملا آماده هستیم. ما احتیاج به محکم کردن ساختار روحی تیم داریم. با بازیکنانم صحبت خواهم کرد و شرایط دربی را به آنها گوشزد خواهم کرد. فکر می کنم بتوانیم به آن چیزی که هواداران انتظار دارند در دربی دست پیدا کنیم.