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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

۲۴ کشته و زخمی بر اثر ۳ انفجار تروریستی در بغداد

۲۴ کشته و زخمی بر اثر ۳ انفجار تروریستی در بغداد

منابع عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار ۳ بمب در نقاط مختلف پایتخت عراق ۴ نفر کشته و ۲۰ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در پی انفجار ۳ بمب کارگذاشته شده در شمال، غرب و جنوب بغداد پایتخت عراق چندین شهروند این کشور کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش یک بمب کارگذاشته شده در منطقه الشیخ حمد در الطارمیه واقع در شمال بغداد منفجر شد که منجر به جان باختن یک شهروند و زخمی شدن ۷ نفر دیگر شد.

همچنین به دنبال انفجار یک بمب کارگذاشته شده در منطقه المدائن واقع در جنوب پایتخت عراق ۲ شهروند این کشور جان خود را از دست دادند و ۵ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

به علاوه یک بمب کارگذاشته شده نیز در منطقه الفرات واقع در غرب بغداد منفجر شد که در پی آن یک نفر کشته و ۸ تَن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3767289

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