بعد از دیدار با پرسپولیس در مورد منصوریان تصمیم خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری پس از تساوی یک بر یک استقلال برابر ماشین سازی تبریز با ابراز رضایت از عملکرد نیمه اول آبی پوشان گفت: در نیمه اول بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم و حتی نمی توانستیم به چند گل نیز دست پیدا کنیم که اگر بازیکنان کمی دقت بیشتری به خرج می دادند در پایان نیمه اول با یک برد پرگل به رختکن می‌رفتند.

وی افزود: در نیمه دوم استقلال عملکرد خوبی نداشت و متاسفانه هر چه از دقایق بازی می گذشت فشار و استرس بیشتری به بازیکنان وارد می شد و همین مسئله باعث شد تا توپ های خیلی ساده را هم از دست بدهند و نتوانند از وقعیت های بدست آمده استفاده کرده و به گل دست پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مطمئنا در این چند روز و قبل از دربی جلسه ای را با کادر فنی برگزار خواهیم کرد تا علت عدم نتیجه گیری را از آنها جویا شویم.

افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا جریمه ای نیز برای بازیکنان در نظر گرفته اید گفت: در آستانه دربی حرفی از جریمه به میان نخواهد آمد و اجازه دهید تیم با آرامش کارش را ادامه دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا منصوریان، فرشید اسماعیلی را که بسیار خوب بازی می کرد از زمین بیرون کشید گفت: این را من نباید جواب بدهم و شما باید از سرمربی تیم سئوال کنید.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که تا چه زمان به منصوریان فرصت خواهید داد تصریح کرد: اجازه دهید نتیجه دربی مشخص شود و پس از آن در خصوص منصوریان تصمیم خواهیم گرفت.