به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجایی عصر یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان استان اردبیل در گفتگو با مهر افزود: این طرح در راستای استعدادیابی و نیز توسعه رشته مدال آور تیراندازی با کمان در بین دانش آموزان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه استعدادیابی و آموزش مهمترین تاکید ما برای توسعه همگانی و قهرمانی این رشته در جامعه است، ادامه داد: در این خصوص تلاش می کنیم از ظرفیت های آموزش و پرورش به دلیل برخورداری از جمعیت بالای دانش آموزی استفاده کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با اشاره به اجرای طرح های استعدادیابی در مدارس کشور در سال های اخیر متذکر شد: این طرح ها ثمرات بسیار خوبی به همراه داشته بنابراین رویکرد جدیدی را در پیش گرفتیم تا این استعدادیابی ها با آموزش معلمان ورزش به صورت مداوم پیگیری شود.

وی در خصوص پیش بینی خروجی این طرح در مدارس تاکید کرد که اگر ۱۰ درصد معلمان ورزشی آموزش دیده بتوانند رشته تیراندازی با کمان را در مدارس جا بیاندازند بی تردید شاهد توسعه این رشته در بین قشر جوان و موفقیت های بی نظیر در بحث قهرمانی خواهیم بود.

شجاعی با تاکید بر اینکه این طرح باید از سوی هیئت های استانی نیز اجرا شود، تصریح کرد: این رشته به دلیل جذابیت های زیاد می تواند با اندکی توجه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری توسعه یافته و کشورمان را در رقابت های جهانی و المپیک به موفقیت های زیادی برساند.

وی در این راستا جمعیت دانش آموزی را از مهمترین قشر برای سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: باید در این خصوص سرمایه گذاری مطلوبی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان تیراندازی را از سفارشات دین اسلام برشمرد و یادآور شد: رشته تیراندازی با کمان به دلیل وجود تطابق فرهنگی در بین خانواده ها می تواند به سرعت در جامعه توسعه یافته و همگانی شود.علاوه بر این تیراندازی از نادر رشته هایی است که نیاز به شرایط سنی نیاز ندارد.

وی همچنین از تشکیل ستادی برای برنامه ریزی و حضور موفق در بازی های آسیایی پیش رو و نیز برای مسابقات المپیک ۲۰۲۰ در فدراسیون تیراندازی با کمان خبر داد و تاکید کرد که ما برای کسب موفقیت در این رقابت ها برنامه های خود را آغاز کرده ایم.

شجاعی این رشته را از مدال آورترین رشته های رقابت های المپیک عنوان کرد و یادآور شد: برای مدال آوری در رقابت های آسیایی و المپیک نیازمند توجه به این رشته هستیم، بنابراین ستادی را تشکیل داده ایم و تاکید کرده ایم که تمام استان ها نیز در این زمینه ستادی را تدارک ببینند.

وی در تشریح این برنامه عنوان کرد: براین اساس لازم است که هیئت های تیراندازی با کمان استان ها استعدادهای شناسایی شده را با سرمایه گذاری و توجه لازم پرورش و ورزشکاران حرفه ای خود را معرفی کنند.