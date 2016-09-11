۱۴۰۰ نفر عضو کتابخانه های عمومی سرخه هستند

نسرین قلی بیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سابقه طولانی وجود کتابخانه عمومی در سرخه، ابراز داشت: با وجود این سبقه، اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان برای ترویج و اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سال۹۲ فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر با داربودن شش نیروی اداری و کتابدار در سطح شهرستان انجام وظیفه می کند.

وی افزود: متاسفانه علی رغم تلاش های مسئولان در این شهرستان کمبودهایی از لحاظ مکان های فرهنگی، سالن نمایش تئاتر و آموزشگاه های هنری و کتابخانه وجود دارد که با توجه به نسل جوان این شهرستان و وجود روستاهای متعدد باید به بحث آموزش فرهنگی و تقویت روحیه هنری این آینده سازان کشور نگاه ویژه ای داشته باشیم.

سرخه ۴ باب کتابخانه عمومی دارد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرخه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این شهرستان دارای مفاخر و شخصیت های ارزنده ای در طول تاریخ فرهنگی خود بوده که حسن روحانی یکی از این شخصیت های ارزشمند است اما یک سالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۱۲۰ نفر و چهار باب کتابخانه عمومی تنها دارایی فرهنگی این شهرستان هستند.

قلی بیک با بیان اینکه هم اکنون در سرخه کتابخانه آیت الله فیض، کتابخانه شهید شهروی لاسجرد، کتابخانه شهید نوروزی افتر و کتابخانه شیخ محمود مزدقانی فعال هستند، ابراز داشت: این کتابخانه ها در بخش های پایگاه اصلی (بزرگسال)، کودک و نوجوان، مرجع، استان شناسی، نو سوادان و نشریات در حال خدمت رسانی هستند.

وی افزود: عمده فعالیت های اداره کتابخانه های عمومی سرخه علاوه بر خدمات کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ها، فعالیت های فرهنگی شامل رونمایی کتاب، نقد کتاب، برگزاری کلاس های اوقات فراغت، نشست های کتابخوان به صورت مستمر در همه کتابخانه ها، مسابقات کتابخوانی، دریافت کتب اهدایی با بیش از پنج هزار جلد، شرکت در برنامه های فرهنگی شهرستان به صورت مشارکتی با دیگر ادارات فرهنگی، تشکیل مستمر جلسات انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان و پیگیری برای تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز شهرستان محسوب می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرخه همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نه چندان دور شاهد تأسیس ساختمان جدید کتابخانه آیت الله فیض سرخه ای و شیخ محمود مزدقانی مومن آباد باشیم.