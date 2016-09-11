مراسم دعای عرفه با حضور گسترده مردم در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور و در روز نیایش دعا ، روز عرفه محافل دعا با حضور مردم خداجو و مومن برگزار شد.

به همین مناسبت مراسم دعای عرفه با همکاری ستاد نماز جمعه شهرستان در جایگاه نماز با مداحی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه با جمع کثیری از حضور مردم خداجو برگزار شد.

روز عرفه یکی از روزهای سفارش شده خدا است و در این روز انسان با دعا و نیایش علاوه بر طلب عفو از خداوند متعال ارتباط خود را با معبود بیشتر می کند.

یشوایان دینی و امامان معصوم (ع) در این روز با استفاده از موقعیت معنوی این روز مردم به راز و نیاز، تقویت و پیوند با سرچشمه کمالات تشویق و ترغیب می‌کردند.

امام حسین(ع) در این روز با استفاده از فضای معنوی روز عرفه در صحرای عرفات و در دامنه کوه جبل‌الرحمه مناجات زیبای خود را زمزمه کرده و مرسوم است که این دعای شریف در بین شیعیان در این روز گرامی تقرائت شود و با استفاده از دعاهای ملکوتی حضرت امام حسین (ع) مردم در قویت رابطه با خداوند تلاش می کند.