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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

مراسم دعای عرفه با حضور گسترده مردم در گناوه برگزار شد

مراسم دعای عرفه با حضور گسترده مردم در گناوه برگزار شد

بوشهر - با حضور گسترده مردم خداجوی شهرستان گناوه، مراسم باشکوه دعای عرفه در جایگاه نماز جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور و در روز نیایش دعا ، روز عرفه محافل دعا  با حضور مردم خداجو و مومن برگزار شد.

به همین مناسبت مراسم دعای عرفه با همکاری ستاد نماز جمعه شهرستان در جایگاه نماز با مداحی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه با جمع کثیری از حضور مردم خداجو برگزار شد.

روز عرفه یکی از روزهای سفارش شده خدا است و در این روز انسان با دعا و نیایش علاوه بر طلب عفو از خداوند متعال ارتباط خود را با معبود بیشتر می کند.

یشوایان دینی و امامان معصوم (ع) در این روز با استفاده از موقعیت معنوی این روز مردم به راز و نیاز، تقویت و پیوند با سرچشمه کمالات تشویق و ترغیب می‌کردند.

امام حسین(ع) در این روز با استفاده از فضای معنوی روز عرفه در صحرای عرفات و در دامنه کوه جبل‌الرحمه مناجات زیبای خود را زمزمه کرده و مرسوم است که این دعای شریف در بین شیعیان در این روز گرامی تقرائت شود و با استفاده از دعاهای ملکوتی حضرت امام حسین (ع) مردم در قویت رابطه با خداوند تلاش می کند.

کد مطلب 3767304

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