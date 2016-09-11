برابر پرسپولیس استقلال متفاوتی را خواهید دید

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر ماشین سازی گفت: در این بازی دو نیمه متفاوتی را کاملا شاهد بودیم. در نیمه اول کاملا بازی در اختیار ما بود و می توانستیم با ۴ یا ۵ گل از زمین خارج شویم اما از موقعیت های بدست آمده استفاده نکردیم و در نیمه دوم ماشین سازی ۲۰ دقیقه فشار آورد و توانست یک گل به ما بزند اما از دقیقه ۸۰ تا ۹۴ بازی این ما بودیم که کاملا حاکم میدان بوده و حتی می توانستیم به گل هم دست پیدا کنیم.

خسرو حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال امروز هم نتوانست مقابل ماشین سازی به پیروزی برسد گفت: باید بپذیریم که ۸۰ درصد ترکیب استقلال عوض شده است و بازیکنان زیادی ازاین تیم رفته و بازیکنان جوانی به استقلال آمده اند و من خوشحالم که این بازیکنان جوان توانستند بازی قابل قبولی از خود ارائه داده و نشان دهند که آینده خوبی در فوتبال ایران خواهند داشت.

وی افزود: ما امروز می توانستیم برنده بازی شویم اما انگار شانس با ما یار نبود و نتوانستیم به آنچه که می خواستیم دست پیدا کنیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که هواداران از نتیجه بدست آمده ناراضی بوده و موقعیت منصوریان به خطر افتاده گفت: هم مسئولان و هم هواداران باید از منصوریان حمایت کنند زیرا استقلال به روزهای خوبش باز خواهد گشت و مطمئنا در لیگ موفق خواهد شد و شک نکنید که ما به صدر جدول خواهیم رسید.

وی در خصوص دربی روز جمعه نیز گفت: مطمئن باشید روز جمعه استقلال متفاوتی را شاهد خواهید بود و ما می توانیم برنده این دیدار باشیم.

حیدری در پایان گفت: بارها اتفاق افتاده که ما صدر جدول بودیم و پرسپولیس پائین تر از ما اما آن نتیجه ای که همه فکر می کردند بدست نیامده و مطمئن باشیم رتبه تیم ها در جدول نقش تعیین کننده ای در دربی نخواهد داشت.