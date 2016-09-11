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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۰۱

با حضور گسترده مردم؛

مراسم دعای عرفه در کنار پیکر یک شهید گمنام در بوشهر برگزار شد

مراسم دعای عرفه در کنار پیکر یک شهید گمنام در بوشهر برگزار شد

بوشهر - مراسم دعای پر فیض عرفه با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام و استقبال پرشور و باشکوه مردم در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دعای پر فیض عرفه عصر یکشنبه با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام و خیل عظیم مردم در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.

سخنران این مراسم آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، برنامه محوری دعای عرفه در ۵۰ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی افزود: تمام ائمه و به ویژه حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع) به قرائت دعای عرفه می پرداختند.

حجت الاسلام مرتضی محمدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از برگزاری مراسم ویژه دعای عرفه در ۴۰ بقاع متبرکه استان خبر داد.

کد مطلب 3767306

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