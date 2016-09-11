مراسم دعای عرفه در کنار پیکر یک شهید گمنام در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دعای پر فیض عرفه عصر یکشنبه با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام و خیل عظیم مردم در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.

سخنران این مراسم آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، برنامه محوری دعای عرفه در ۵۰ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی افزود: تمام ائمه و به ویژه حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع) به قرائت دعای عرفه می پرداختند.

حجت الاسلام مرتضی محمدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از برگزاری مراسم ویژه دعای عرفه در ۴۰ بقاع متبرکه استان خبر داد.