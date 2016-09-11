به گزارش خبرنگار مهر، بهتاش فریبا پس از تساوی یک بر یک استقلال مقابل ماشین سازیز تبریز با ابراز ناراحتی از نتیجه بدست آمده افزود: می توانسیم در این دیدار برنده باشیم اما روز ما نبود و در روزی که باید در نیمه اول با اختلاف سه گل، ماشین سازی را شکست می دادیم موقعیت هایمان از دست رفت و در نیمه دوم یک گل دریافت کردیم و با فشاری که بر روی ماشین سازی آوردیم در دقایقی پایانی می توانستیم به گل دست پیدا کنیم که باز هم بدشانسی آوردیم و توپ هایمان به گل تبدیل نشد و به جای سه امتیاز یک امتیاز کسب کردیم.

بهتاش فریبا در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی وجود داشت آبی پوشان یک نیمه بازی قابل قبولی از خود ارائه بدهند اما در نیمه دوم اشتباهات فراوانی داشتند و نتوانستند همانند نیمه اول بازی خوبی را انجام دهند، تصریح کرد: ما یک ماه از بازیهای رسمی بدور بودیم و تمرینات بدنسازی را هم انجام داده بودیم که کمی در روند تیمی ما تاثیر منفی گذاشت و نتوانستیم همانند نیمه اول بازی قابل قبولی ارائه دهیم اما مطمئن باشیم آینده از آن استقلال است و این تیم به روزهای خوب خود باز خواهد گشت.

مدیر فنی آبی پوشان در خصوص تعویض فرشید اسماعیلی که اعتراض هواداران به این تعویض گفت: این خواسته خود اسماعیلی بود که تعویضش کنم در غیر این صورت او تا پایان بازی در زمین می ماند و همانند نیمه اول برای ما مثمر ثمر بود.

وی در خصوص صحبت هایی مبنی بر اینکه منصوریان تا پایان دربی در استقلال خواهد ماند، افزود: چنین چیزی صحت ندارد و همه از منصوریان حمایت خواهیم کرد و مطمئن باشید او می تواند در استقلال موفق باشد.

بهتاش فریبا در پایان و در خصوص دربی هشتاد و هشتم که روز جمعه برگزار می شود گفت: این دیدار شرایط خاص خودش را دارد و نمی توان آن را پیش بینی کرد و فقط تنها می توان گفت که هر تیمی از لحاظ روحی – روانی آماده تر باشد و از موقعیت هایش استفاده کند برنده این بازی پرتماشاگر خواهد بود.