«برج ایفل» هدف نقشه تروریستی هفته گذشته پاریس بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی در فرانسه اعلام کردند هدف نقشه تروریستی هفته گذشته در پاریس تخریب «برج ایفل» بوده است.

بر اساس اعلام رسانه های محلی، در جریان کشف یک خودرو مشکوک به عملیات تروریستی در مقابل کلیسای «نوتردام» پاریس در روز 4 سپتامبر سال جاری میلادی، پلیس فرانسه از دستگیری چند زن افراطی خبر داد که به ظن تصمیم به منفجر کردن آن اتومبیل مورد تحقیق بازجویان قرار گرفتند.

بر اساس اعلام پلیس فرانسه، یکی از این زن ها متهم به ارتباط با یک گروه تروریستی و تلاش برای ارتکاب قتل به واسطه همکاری با گروه سازمان یافته تروریستی اعلام شد.

بر اساس شهادت این زن، پارک و سپس منفجر کردن این خودرو در برج ایفل بود که نماد مهمی برای پاریس به شمار می آید؛ از اهداف این نقشه تروریستی بوده است.

این در حالیست که ساعاتی پیش، نخست وزیر فرانسه نیز در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: حدود ۷۰۰ فرانسوی تبار دوشادوش تروریست ها در سوریه و عراق در حال جنگ هستند به نحوی که ۲۷۵ نفز از آنان را زنان تشکیل می دهند. نهادهای امنیتی در این کشور هر روزه در حال خنثی سازی توطئه های تروریستی هستند. به عنوان نمونه در همین هفته گذشته ۳ زن افراطی در ارتباط با خودرو حامل سیلندرهای گاز بازداشت شدند.

اظهارات «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه درباره بازداشت این سه زن مربوط به کشف یک خودرو مشکوک به عملیات تروریستی در مقابل کلیسای «نوتردام» پاریس حاوی دست کم تعداد ۶ کپسول گاز در هفته گذشته است.

گفتنی است کشور فرانسه در ماه های اخیر قربانی دو حمله تروریستی بوده است. در روز چهاردهم ژوئیه، راننده یک کامیون با یورش ناگهانی به داخل جمعیتی که برای تماشای مراسم روز «باستیل» در شهر «نیس» جمع شده بودند، دست کم ۸۵ نفر را به کام مرگ فرستاد.

همچنین، در بیست و ششم ژوئیه نیز دو مرد مسلح با حمله به کلیسایی در شهر «سنت اتین روان» این کشور و گروگانگیری، یک کشیش را به قتل رساندند. گروه تروریستی- تکفیری داعش مسئولیت حمله به این کلیسا را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مهاجمان از عناصر این گروهک بوده اند.