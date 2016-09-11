عدالت محوری یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه یکشنبه در نشست دهیاران و شوراهای اسلامی استان در تبریز گفت: تلاش دهیاران و شهرداران امید بخش و نوید بخش بوده و مسیر کار سمت و سوی درست خود را پیدا کرده که شروع خوبی برای کشور است.

وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث تحولات زیادی خواهد شد، اظهار کرد: سال جاری که سال اقدام و عمل است باید با تلاش عمومی، سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را به بهترین شکل ممکن محقق کنیم.

وزیر کشور گفت: اقتصاد مقاومتی یک ریل گذاری عظیمی است که در کوتاه مدت جواب نمی دهد و باید به عنوان یک هدف اصلی مدنظر قرار گیرد و بتوانیم اقتصاد کشور را در برابر تکانه های بین المللی مقاوم کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بهترین الگوی حکومتداری اسلامی است، ادامه داد: حکومت اسلامی تنها حکومتی است که نه تنها به فکر اخرت مردم است بلکه به فکر دنیای مردم نیز هست که این موضوع منجر به قدرت ملی و امنیت ملی شده است و نمی توانیم بگوییم کشور اسلامی و شیعه هستیم اما منتظر افزایش قیمت نفت هستیم.

وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در برخی مواقع دچار اشتباه می شود، افزود: در اقتصاد مقاومتی گام های خوبی برداشته شده ولی گاهی اوقات دچار اشتباه می شویم که اقتصاد مقاومتی به معنی صرف پروژه نیست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه روستاهای ما در کشور مظلوم ترین نقاط کشور هستند، ادامه داد: در گذشته ۷۰ درصد مردم روستایی و ۳۰ درصد شهری بودند که متاسفانه این ارقام در حال حاضر برعکس شده است و باید در راستای ایجاد توازن و تعادل در این خصوص نهایت تلاش خود را به کار گیریم چرا که این روستا ها بوده است که غذا و امنیت کشور را تامین کرده اند.

وی افزود: شاهد فاصله بسیار زیاد ایران اسلامی با علم و تکنولوژی روز در سال گذشته بوده ایم چرا که این موضوع به دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده است و بدون توجه علمی نمی توانیم مشکل را رفع کنیم.