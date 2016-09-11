قدرت سینمای ایران نگذاشت هالیوود در کشور ما سیطره پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز ملی سینمای ایران با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، مدیران فرهنگی و اهالی سینما ۲۱ شهریورماه در موزه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را احسان کرمی بر عهده داشت پس از پخش کلیپی درباره درگذشتگان یک سال گذشته عرصه هنر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در سخنانی گفت: از اینکه در روز ملی سینما و در آستانه عید قربان و عید غدیر هستیم که این اعیاد را به شما تبریک می گویم. به یاد داریم که سال گذشته بعد از آن حادثه تلخ که برای زائران پیش آمد همراه با سینماگران جمع شدیم، تسلیت گفتیم، اندوه خود را اعلام کردیم که سینماگران جواب این ددمنشی ها را خواهند داد. موفقیت های شما سینماگران در سال گذشته نام ایران و مردم این کشور را بلندآوازه کرد و دیدیم که عربستان در مقاله ای شهاب حسینی و شهاب های ایران را خطرهای بزرگی نامیدند.

رییس سازمان سینمایی افزود: خوشحالیم که در سال رونق سینما روز سینما را جشن می گیریم. خوشحالیم که مردم به شما و سینما انرژی مثبت دادند. ما به عنوان سینمای ایران مفتخریم اعلام کنیم که هویت دینی و ایرانی ما در دست همین کسانی است که دور این میزها نشسته اند.

وی اظهار کرد: اگر ما با هژمونی آمریکا مخالف هستیم باید بدانیم که سینماگران ایرانی توانستند مرزهای هژمونی آمریکا را به عقب برانند. در جهانی که تمام کشورها با سینمای هالیوود فتح شده سینماگران ایرانی فیلم هایی می سازند که پیر و جوان ساعت ها صف می کشند تا آثار هنرمندان ایرانی را ببینند.

ایوبی با اشاره به سابقه و تاریخ سینما بیان کرد: خوشحالیم ملتی متمدن و با فرهنگ امسال یکصد و شانزدهمین سال سینمای خود را جشن می گیرد.

وی ادامه داد: دست مریزاد و خسته نباشید می گویم به سینماگرانی که تلاش می کنند سینمای ایران روزهای خوبی را بگذراند. سینمای ایران حرکت کرده و با سرعت و پرشتاب به حرکت خود ادامه می دهد. قول می دهم دهه نود جزو دهه های ماندگار سینمای ایران باشد.

رییس سازمان سینمایی همچنین یادی از درگذشتگان سینما کرد و گفت: امسال سینمای ایران مصیبت های بزرگی را دید. جای بزرگان و پیشکسوتانی که از کنار ما رفتند خالی است اما نگاه و راهشان در بین ما هست.

وی در ادامه از هنرمندان سایر رشته ها که به دعوت سازمان سینمایی در این مراسم حضور یافتند تشکر کرد و گفت: امیدوارم همه دستگاه هایی که به ما کمک کردند به کمک های خود ادامه دهند.

ایوبی همچنین از مدیران و همکاران سازمان سینمایی و همچنین برگزارکنندگان جشن خانه سینما که از علیرضا رضاداد در مراسم بزرگداشت های این جشن تجلیل کردند سپاسگزاری کرد و اظهار امیدواری کرد این روند ادامه داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد: روزها و ماه های خوب در انتظار سینمای ایران است. نهضت تولید در سینمای کا ادامه دارد، امروز روز هویت ما است. همچنین جا دارد از آن دسته از فعالان سینما که کمتر زحماتشان دیده می شود هم یاد کنیم که این افراد چراغ نمایش فیلم ها را روشن نگه می دارند.

در ادامه مراسم جمشید مشایخی در سخنان کوتاهی روز ملی سینما را تبریک گفت.

همچنین احسان کرمی از اصغر شاهوردی صدابردار سینمای ایران که سال هاست در بستر بیماری به سر می برد یاد کرد.