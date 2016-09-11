روستاها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی شامگاه یکشنبه در نشست دهیاران، شهرداران و شوراهای اسلامی استان اذربایجان شرقی با بیان اینکه دهیاران و شهرداران حاضر در این جلسه سربازان سر مقدم اقتصاد مقامتی هستند، ادامه داد: روستا ها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند چراکه ۴۵ بخشدار، ۱۹۰۰ دهیار، ۶۲ شهردار، ۲۱ فرماندار و بیش از ۶۰۰ هزار شورا در کنار دولت تدبیر و امید برای اجرای اقتصاد مقاومتی و رفع مسایل روستاها و حتی اشتغال زایی در روستا تلاش می کنند.

وی با ابراز خوشحالی از پروژه های بهره برداری شده در هفته دولت گفت: در هفته دولت پروژه هایی افتتاح شده که در جهت اشتغال زایی و عمران و آبادانی بیشتر با همه توان اجرا شدند.

معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با مشارکت و همکاری مردم انجام پذیر است، افزود: ماموریتی که به آذربایجان شرقی به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی داده شده است با همه توان اجرایی می شود.