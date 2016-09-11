  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۳۰

معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی:

روستاها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند

روستاها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند

تبریز - معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی گفت: روستاها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی شامگاه یکشنبه در نشست دهیاران، شهرداران و شوراهای اسلامی استان اذربایجان شرقی با بیان اینکه  دهیاران و شهرداران حاضر در این جلسه سربازان سر مقدم  اقتصاد مقامتی هستند، ادامه داد: روستا ها در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند چراکه ۴۵ بخشدار، ۱۹۰۰ دهیار،   ۶۲ شهردار،   ۲۱ فرماندار و بیش از ۶۰۰ هزار شورا در کنار دولت تدبیر و امید برای اجرای اقتصاد مقاومتی و رفع مسایل روستاها و حتی اشتغال زایی در روستا تلاش می کنند.

وی با ابراز خوشحالی از پروژه های بهره برداری شده در هفته دولت گفت: در هفته دولت پروژه هایی افتتاح شده که در جهت اشتغال زایی و عمران و آبادانی بیشتر با همه توان اجرا شدند.

معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با مشارکت و همکاری مردم انجام پذیر است، افزود: ماموریتی که به آذربایجان شرقی به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی داده شده است با همه توان اجرایی می شود.

کد مطلب 3767320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها