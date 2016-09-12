فروشنده به زنجان نرسید/یک سینما، همه سهم زنجانی ها از هنر هفتم

خبرگزاری مهر، گروه استانها-رحیم مقدمی: جشن روز ملی سینما در حالی در سینما بهمن زنجان برگزار شد که سینما دوستان زنجانی به خاطر دیدن فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در این سینما حاضر شده بودند تا دارنده گان نخل طلایی سینمای ایران را در پرده سینما بهمن زنجان ببینند.

«فروشنده» جدیدترین ساخته اصغر فرهادی است که موفق شد با حضور فوق ستاره هایش، سینمای ایران را مجددا صاحب جایزه کند و البته قرار بود این فیلم در سینما بهمن زنجان به اکران درآید که این امر بنا به دلایلی همچون ارسال اشتباهی کد فیلم و تمایل نداشتن تهیه کننده برای اکران فیلمش در سینماهای حوزه هنری محقق نشد و سینما دوستان زنجانی در اعتراض به این بی احترامی سالن سینما را ترک کردند.

اعتراض تهیه کنندگان به اکران چند فیلم در یک روز

رئیس سینما بهمن زنجان از کمبود فضای سینمایی در استان زنجان انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه مسوولان استان نسبت به توسعه فضای سینمای در این استان شد.

پرویز آزادی با یادآوری فعالیت پنج سینما در چندین دهه گذشته در شهر زنجان، به افول صنعت سینماداری در زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر همه سهم استان زنجان از فضای سینمایی تنها یک سینمای ۲۳۱ صندلی است که این نه جوابگوی نیاز مردم به فضای سینمایی است و نه در شان فرهنگ و هنر استان زنجان است.

وی با بیان اینکه وقتی سالن سینما در شهر تنها یک باب باشد، مشکلاتی نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: کمبود فضا و سالن سینمایی منجر شده که سینما بهمن زنجان، در یک روز به صورت مشترک کند و همین امر موجب اعتراض بسیاری از تهیه کنندگان می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز در ادامه به وضعیت فضای سینمایی استان زنجان اشاره کرد و گفت: دولت گذشته نگاه و اقبال خوبی نسبت به سینما نداشت و این امر تخریب دیگر سینمای شهر زنجان را در پی داشت.

دولت گذشته نگاه و اقبال خوبی نسبت به سینما نداشت و این امر تخریب دیگر سینمای شهر زنجان را در پی داشت ناصر مقدم افزود: استان زنجان نیازمند توسعه فضای سینمایی است و باید نسبت به رفع مشکل ناشی از کمبود سینما در شهر و استان زنجان تلاش ویژه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ۷۰۰ صندلی سینمایی در زنجان طی سال های گذشته تخریب شده اند که باید برنامه ریزی مناسب برای پر کردن خلاء موجود در خصوص فضای سینمایی صورت بگیرید و صندلی های تخریب شده دوباره احیا شوند.

مقدم در ادامه با اشاره به فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ایجاد سینماهای کوچک در شهرستان‌ها و ساخت سینما در مسیر گاوازنگ زنجان افزود: امیدواریم با همکاری و حمایت چراغ سینما را روشن نگهداریم.



۲۰ فیلم جشنواره فجر، امسال در زنجان اکران می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: همچنین برای بهره‌مندی مردم استان زنجان از فیلم‌های جشنواره فجر، امسال۲۰ فیلم این جشنواره در زنجان اکران خواهد شد.

یکی از نکات مهم جشن روز ملی سینما در زنجان اکران نشدن فیلم فروشنده با وجود وعده های از پیش اعلام شد بود. هر چند ناصر مقدم و معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سینما بهمن تلاش زیادی را برای محقق شدن این امر داشتند ولی بازهم تهیه کننده فیلم فروشنده به خواسته سینما دوستان زنجانی بی احترامی کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در خصوص علت اکران نشده فیلم سینمایی «فروشنده» گفت: من نیز به نوبه خود، همچون یک تماشاگر منتظر تماشای این فیلم سینمایی بودم و نمی‌دانم ارسال کد اشتباه عمدی بوده یا نه ولی موضوع اکران نشدن پیگیری خواهد شد و در روزهای سه شنبه یا چهارشنبه علت این امر اعلام می‌شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز در این خصوص یادآور شد: آنطور که مدیر سینما بهمن زنجان می‌گوید، چون حوزه هنری فیلم سینمایی «فروشنده» را تحریم کرده است، از همین رو تهیه کننده تمایلی نداشت که این فیلم در سینما بهمن اکران شود.

جعفر محمدی افزود: اما با صحبت‌هایی که انجام شد و با قانع کردن تهیه کننده در این زمینه که برنامه متعلق به ارشاد است، تهیه کننده این فیلم برای یک سانس ۱۰ میلیون تومان می‌خواست، که سپس آن را تا سه میلیون تومان کاهش داد و در نتیجه پیگیری‌ها تا دو میلیون تومان موضوع اکران حل شد، اما الان می‌بینیم که هر دو کد ارسالی برای اکران این فیلم غلط است.

وی ادامه داد: در نتیجه مباحث به وجود آمده در گروه‌های تلگرامی اعلام کردم که امکان فروش این فیلم وجود ندارد، با این وجود، رئیس سینما بهمن زنجان اعلام کرد که کد فیلم ارسال شده است و فیلم اکران خواهد شد.

بی شک سینما برای رشد و نمو نیازمند احترام به مخاطب و تلاش برای جذب آن دارد و بی تفاوتی و بی توجهی به خواسته مخاطلب به هر بهانه ای تاثیر مستقیم در روند فعالیت سینما داشته و باعث می شود که سینما نتواند در بستر مناسب خود حرکت کند.

حال که سینمای ایران در کور سوی امید خود طی سال های اخیر به فعالیت خود برای رسیدن به افق و بستر مناسب حرکت می کند، تهیه کنندگان باید بدون غرض ورزی صنفی و سیاسی به مخاطب احترام بگذارند و اکران نکردن یک فیلم به بهانه تلعق داشتن یک سینما به حوزه هنری توهین به فهم مخاطب به شمار می رود.