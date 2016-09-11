بسکتبال با ویلچر ایران مقابل برزیل میزبان شکست خورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در این دیدار که از ساعت ۱۵:۱۵ به وقت محلی در سالن «ریو المپیک آرنا» آغاز شد تیم ایران با نتیجه ۷۳ بر ۵۰ مقابل حریف خود تن به شکست داد.

تیم برزیل در این دیدار از حمایت پرشور طرفداران خود برخوردار بود و همین امر وضعیت را برای تیم ملی ایران دشوارتر هم کرده بود.

ایران فردا دوشنبه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی ساعت ۱۴ به وقت محلی با الجزایر دیدار می کند.

تیم بسکتبال با ویلچر ایران نخستین دیدار خود در چارچوب بازی های پارالمپیک را با پیروزی ۶۹ بر ۶۳ مقابل آلمان آغاز کرد اما پس از آن در دو دیدار مقابل بریتانیا و آمریکا به ترتیب با نتایج ۸۶ بر ۶۰ و ۹۳ بر ۴۴ شکست خورد.

چهار تیم نخست هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کنند.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.

مدال آوران ایران به شرح زیر هستند:

مدال طلا:

ساره جوانمردی – در تفنگ ۱۰ متر

مدال نقره:

علیرضا قلعه ناصر - پرتاب دیسک

سامان پاکباز - پرتاب وزنه