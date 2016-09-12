ریسک سکته در زنان دچار اضافه وزن

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه بر روی بیش از ۱.۳ میلیون زن نشان داد که زنان چاق و دارای اضافه وزن بسیار در معرض ابتلا به سکته ایسکمیک قرار دارند؛ در این نوع سکته جریان خون در مسیر به مغز مسدود می شود. طبق اعلام انجمن سکته آمریکا، این نوع سکته نوع شایع سکته بوده و در حدود ۸۷ درصد موارد را دربرمی گیرد.

مطالعه محققان دانشگاه آکسفورد نشان داد زنان چاق و دارای اضافه وزن کمتر در معرض سکته مغزی هموراژیک یا خونریزی دهنده که حدود ۱۳ درصد موارد را شامل می شود قرار دارند.

در این مطالعه تحت رهبری جیلیان ریوز، سابقه سلامت ۱۲ ساله زنان بریتانیایی با میانگین سنی ۵۷ سال پیگیری شد.

در طول این مدت، نرخ بروز سکته ایسکمیک در بین زنان چاق ۱ درصد و در بین زنان با وزن سالم ۰.۷ درصد بود.

از سوی دیگر، نرخ بروز سکته خونریزی دهنده در بین زنان چاق ۰.۴ درصد و در بین زنان با وزن سالم ۰.۵ درصد بود.

به گفته ریوز، «یافته های ما نشان می دهد انواع متفاوت سکته دارای حالات پرخطر متفاوتی هستند.»

به گفته محققان، با وجودیکه نتایج این مطالعه متناقض به نظر می رسد و تا حدودی گیج کننده هستند، اما در مجموع چاقی بیش از آنکه مفید باشد، مضر است.