اهالی «جولان» کمک رژیم صهیونیستی به تروریستها را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، جمعی از اهالی جولان سوریه با برگزاری تظاهراتی حمایت آشکار رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی و معالجه زخمی های آنها در بیمارستان های این رژیم را محکوم کردند.

در همین راستا منطقه «مجدل شمس» در جولان اشغالی یکشنبه شب به منظور محکومیت حمایت رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی در حمله به منطقه «حضر» در حومه قنیطره شاهد تظاهرات بود.

اهالی جولان در این تظاهرات دخالت آشکار صهیونیست ها در حمایت از گروه های تروریستی و معالجه زخمی های آنها در بیمارستان های خود را محکوم کردند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی روز شنبه در حمایت از حمله تروریست های جبهه النصره و گروه های تروریستی مرتبط با آن به یکی از مواضع سوریه در حومه قنیطره حمله کردند.

این حملات جنگنده‌ های رژیم اشغالگر قدس همزمان با تلاش تروریست‌ ها برای حمله به ارتش سوریه در قنیطره بود تا از این طریق بتوانند نقش چتر حمایتی تروریست را در جنوب سوریه ایفا کنند.

این در حالی است که منابع رسانه‌ای صهیونیستی از افزایش تروریست‌ های زخمی مداوا شده در بیمارستان‌ های این رژیم خبر دادند.