رکابزنان پیست راهی کاپ دهلی نو شدند/ بانوان جا ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون دوچرخه سواری دو برنامه تدارکاتی کاپ دوچرخه سواری هندوستان و کاپ تایلند برای رکابزنان سرعتی ایران به منظور کسب آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برنامه ریزی شده است.

با صادر شدن روادید تیم ایران متشکل از ۳ رکابزن صبح روز دوشنبه تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد.

این تیم متشکل از محمد دانشور، علی عسگری، حسنعلی ورپشتی در بخش مردان به این رقابتها اعزام شد و با توجه به عدم صدور روادید برای دو رکابزن زن ایران بانوان کشورمان شانس حضور در این کاپ آسیایی را بدست نیاوردند. مازیار فرزاد به عنوان سرمربی این تیم را در مسابقات همراهی می کند.

رقابتهای کاپ آسیایی هندوستان از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه در دهلی نو برگزار می شود.