مراسم تشییع شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در ابهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهید گمنام عصر یکشنبه آغاز شد و پیکر مطهر این شهید گمنام فضای مصلی نماز جمعه این شهر را معطر و روحانی کرد.



فرمانده سپاه ناحیه ابهر استقبال پرشور مردم را نشانه زنده بودن شهدا دانست و گفت: در روزگاری که سیاهی و گناه و فساد به عنوان ارزش و هنجار در حال تبلیغ است، شهدا می گویند ارزش ها همان دین خدا هستند و آنچه شیطان زینت می دهد زودگذر است.

سرهنگ محمد فروزنده با اشاره به روز عرفه یادآور شد: امسال شجره ملعون آل سعود «صد عن سبیل الله» شد و دعای عرفه با حضور این شهید بزرگوار وعده می دهد همانطور که صدام ملعون به زباله دان تاریخ رفت، سران آل سعود نیز به زباله دان تاریخ خواهند رفت.

وی با یادآوری روزهایی که زیارت کربلا برای مردم ایران دشوار شده بود تاکید کر: به لطف خداوند متعال و به حرمت این روز و با عنایت شهدا، مردم ایران بدون دغدغه به زیارت خانه خدا و رسول خدا و ائمه بقیع خواهند رفت.