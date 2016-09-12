نماینده قم با برتری بر تیم آتیه یزد به یک چهارم نهایی رسید

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال پارسای قم با کسب پنجمین پیروزی متوالی، به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور راه پیدا کرد و حریف تیمی از آذربایجان غربی شد.



وی افزود: مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتسال دسته اول جوانان کشور با حذف تیم‌های بزرگی چون مس سونگون و دبیری تبریز همراه بود اما پارسا، نماینده قم موفق به صعود به جمع ۸ تیم پایانی شد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم‌های فوتسال پارسای قم و آتیه یزد عصر یکشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات در شهر خوی آذربایجان غربی به مصاف هم رفتند که در این بازی پارسا توانست با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهد.



بهرامی بیان داشت: این پیروزی در حالی برای پارسا به دست آمد که علی عبدالله زاده که این روزها برای پارسا نقش یک گلزن تمام عیار را دارد در نیمه نخست تک گل ۳ امتیازی نماینده فوتسال قم را به ثمر رساند و شانس پارسا را برای کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات بیشتر کرد.



وی عنوان کرد: در نیمه دوم این بازی و در پی ۵ خطا شدن پارسا تنها پس از ۵ دقیقه از شروع نیمه دوم، پارسا بازی محتاطانه را در پیش گرفت و تلاش کرد با اداره بازی از دادن خطای بیشتر به حریف بپرهیزد که با حفظ تمرکز تیمی در اردوی پارسا این هدف محقق شد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: بدین ترتیب پارسا حالا در یک چهارم نهایی برابر تیم فوتسال اتحاد میاندوآب به میدان می‌رود و در صورت شکست این تیم، جواز حضور در نیمه نهایی را به دست می‌آورد در حالی که در مسابقات دسته برتر جوانان کشور نیز تیم آپکو پارس جواز حضور در دور دوم را به دست آورده است.