به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی آشناگر صبح دوشنبه در نماز عید سعید قربان در گناوه با تبریک این عید بزرگ گفت: حضرت ابراهیم نماد ایثار و ازخودگذشتگی است، گاهی گذشت از عزیزان از ایثار نفس بالاتر است.

وی افزود: ایثار فقط گذشتن از جان نیست و گاهی گذشتن از مال ایثار است و امروز یکی از مستحبات قربانی کردن است. اما ایثاری که ما در زندگی و جامعه امروز به آن نیازمندیم ایثار در اخلاق و رفتار است که لازم است در جامعه و محیط خانوادگی رعایت کنیم.

حجت الاسلام آشناگر در خطبه دوم نماز با اشاره به جنایات آل سعود گفت: عید قربان برای امت اسلامی روز شادی بوده ولی با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی حکام سعودی، این شجره ملعونه عید مسلمین به عزا تبدیل شده است.

وی افزود: حکام سعودی نه تنها ام الفساد منطقه که ام الفساد جهان شده اند از یک سو دست در دست صهیونیسم می گذارند و از سویی نیز با تروریسم‌ها و وحشی‌ترین افراد حمایت می‌کنند و از سویی سد سبیل‌الله می‌شوند.

حجت‌الاسلام آشناگر همچنین با اشاره به آغاز دهه ولایت و امامت گفت: مسئله امامت مهمترین رکن دین ماست؛ اگر مسلمانان امروز قدرت لازم را ندارند چون زیر سایه ولایت نیستند لذا لازم است هر کس در هر شغل و مقامی در این دهه در برگزاری مراسمات کاری انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز پر فیض عید قربان همزمان با سراسر کشور در گناوه با حضور مردم متدین و خداجو در مصلی نماز جمعه برگزار شد.