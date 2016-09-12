آل سعود بی لیاقت خائن الحرمین شریفین است/لزوم پیگیری فاجعه منا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله خاتمی پس از اقامه نماز عید قربان در خطبه های نماز در دو موضوع لزوم تقریب و اعتقاد شیعیان به غدیر و لایت و همچنین فاجعه منا سخنرانی کرد.

وی در خطبه اول نماز عید قربان گفت: روز عید قربان در سال گذشته در همین ساعات به سمت نماز در راه بودم که خبر دادند در منا فاجعه ای اتفاق افتاده است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: امروز روز عاشورای فاجعه منا است.

خاتمی ذبح عظیمی که بلاگردان اسماعیل در عید قربان شد را طبق بیان عرفا امام حسین (ع) خواند و گفت: عزیز فاطمه را کشتند، لب تشنه کشتند.

خطیب نماز عید قربان تصریح کرد: معتقدم اکثریت شهدای ایرانی فاجعه منا در آخرین لحظات گفته اند فدای لب تشنه ات حسین جان و لب تشنه جان دادند.

وی در ابتدای خطبه دوم نماز عید قربان اظهار داشت: در روز عرفه فضای کشور فضای خدا خدا بود، هر سال انسان به این باور می رسد از سال های گذشته دعای باشکوه عرفه باشکوه تر به فضل خداوند برگزار می شود.

خاتمی گفت: مراسم عرفه همانند شب های قدر برگزار شد و آنچه قابل توجه بود حضور جوانان بود. معنای این حرف این است که ببینید اردوگاه دل کجاست، اردوگاه دل جوانان ما خدا و معنویات است. البته معنای این سخن این نیست که ظاهر آراسته نباشد. ظاهر باید از جهات معنوی آراسته باشد. وقتی انسان فریاد خدا خدای ملت را می شنید احساس می کرد ایران پایگاه معنویت و عشق به خداست.

خاتمی با بیان اینکه از عید قربان تا عید غدیر دهه امامت نامیده شده است، گفت: ۱۰ روز در مجالس و محافل از شخصیت امیرالمومنین (ع) صحبت خواهد شد.

وی ادامه داد: ما دو عنصر داریم یکی عنصر تقریب و یکی عنصر ولایت، ایران اسلامی به فضل خدا با شکوه هر دو را پیش می برد.

خاتمی گفت: عنصر تقریب می گوید که ما مواجه با دشمنانی هستیم که اسلام را نمی خواهند، خودشان بعد از انفجار برج های دوقلو گفته‌اند جنگ های صلیبی نه شیعه را می خواهند، نه سنی را. این انگشت ها در حالت عادی بین شان فاصله است اما وقتی دشمنی هجوم می آورد این فاصله ها از بین رفته و مشت می شود.

تقریب مذاهب به این معناست که شیعه و سنی در برابر این دشمن مشترک که در راس آن آمریکاست، بایستند

خطیب نماز عید قربان اظهار داشت: تقریب این است که شیعه و سنی در برابر این دشمن مشترک که در راس آن آمریکاست، بایستند و فریاد مرگ بر آمریکا برآورند.

وی با بیان اینکه در پایبندی به عنصر ولایت و امامت حرف پنهانی نداریم و مواضع ما آشکار است گفت: افتخار می کنیم پای علم ولایت ایستاده ایم، پای حدیث متواتر غدیر ایستاده ایم و حضرت علی (ع) مولای ماست.

خاتمی با تاکید بر اینکه ما غدیری هستیم، حاشا و تقیه هم نمی کنیم گفت: ما به دنیا اعلام کردیم که طرفدار غدیر هستیم و حدیث غدیر شناسنامه ماست و الغدیر آیت الله امینی شرح این شناسنامه است. خردورزانه و مستند پای این حدیث ایستاده ایم و اهانت به مقدسات مذاهب دیگر را برنمی تابیم.

خطیب نماز عید قربان تاکید کرد: ملت ایران هم تقریبی و هم غدیری هستند و به هر دو افتخار می کنند.

خاتمی در بخش دیگری از سخنرانی خطبه نماز عید قربان گفت: در فاجعه منا ۷ هزار مسلمان لبیک‌گو در آتش جنایات آل سعود سوختند. در این رابطه رساترین بیانات را مقام معظم رهبری داشتند.

آل سعود در فاجعه منا جنایتکار خط مقدم است

وی در این خصوص ۱۰ نکته را تشریح کرد و گفت: در جنایات آل سعود و فاجعه منا حکام آل سعود نه متهم بلکه جنایتکار خط مقدم هستند. حداقل مساله این است که مقصر بودند، دوربین هایشان می دید که مسلمانان به زمین می افتند می شد با اندک رساندن آب با هلیکوپتر یا غیر آن نیمی از جانباختگان را نجات دهند.

خطیب نماز عید قربان گفت: اجازه حضور به ماموران هلال احمر ایران را ندادند، ماموران خودشان نیز هیچ کمکی نکردند این یعنی جنایت. باید در دادگاه اسلامی این جنایتکاران محاکمه و مجازات شوند.

خاتمی جنایت حکام آل‌سعود را عدم امداد مجروحان خواند و گفت: به جای اینکه به داد مجروحان برسند، آنها را زنده در کانتینر جانباختگان قرار دادند و اینها زنده به شهادت رسیدند.

خائن الحرمین شریفین لیاقت اداره مناسک حج را ندارند

خطیب نماز عید قربان اظهار داشت: فاجعه منا نشان داد آل سعود این خائن الحرمین شریفین لیاقت اداره مناسک حج را ندارند و باید هیاتی از نخبگان جهان اسلام اداره حرمین شریفین و اداره مناسک حج را به عهده بگیرند.

خاتمی ادامه داد: جنایت مفتیان بی دین سعودی کمتر از جنایات حکام شان نیست. مفتیانی که تکفیر و جنایات تکفیری ها از جنایات ضدبشری اینهاست. اینها که جنایات حکام آل سعود را با توجیهاتی نادرست و توجیهات غلط سعی داشتند بپوشانند.

کشور های اسلامی حق السکوت گرفتند تا برابر این جنایت ساکت بمانند

وی اظهار داشت: از ۳۷ کشور اسلامی که جانباخته منا داریم جز ایران اسلامی از هیچ کشور اسلامی فریادی برنیامد، دنیاپرستی تا کجا، حق السکوت گرفتند تا برابر این جنایت ساکت بمانند. خداوند آنها را به اشد مجازات خواهد رساند و در دنیا هم این خون ها گریبانگیر ساکتین هم خواهد شد.

خطیب نماز عید قربان ادامه داد: سازمان های بین المللی هم در این عرصه امتحان ننگینی دادند، اگر یک هزارم این فاجعه در کشورهای اروپایی اتفاق می افتاد فریاد اینها گوش فلک را کر می کرد، اما ۷ هزار مسلمان در این فاجعه جان باختند و احدی از سازمان های بین المللی فریاد شایسته را سر نداد که این جنایت نهادهای بین الملل بی غیرتی است که احساس غیرت در برابر حقوق بشر ندارند.

خاتمی با اشاره به اقدامات عربستان در فاجعه منا گفت: جمهوری اسلامی در اولین واکنش خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شد. سعودی ها از آن زمان تا امروز از تشکیل این کمیته سر باز می زنند.

وی ادامه داد:اگر آل سعود جنایتکار نیست و ریگی در کفش ندارد چرا از تشکیل کمیته حقیقت یاب وحشت دارد؟ ما در زبان فارسی مثلی داریم می گوییم دزد هیز است، کسی که دزدی کرده می ترسد تحقیقی از کارش شود.

خطیب نماز عید قربان، ترس آل سعود از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نشانه دیگری از جنایت آل‌سعود در این عرصه خواند.

لزوم پیگیری حقوقی فاجعه منا توسط وزارت خارجه

خاتمی گفت: پیگیری حقوقی این جنایت از سوی مسئولان وزارت خارجه حقی است که خانواده های داغدار دارند. مسئولان وزارت خارجه مصاحبه کردند و می‌گویند پیگیری داریم.

نهیب مقام معظم رهبری به آل سعود پس از فاجعه منا نماد دفاع یک رهبر از حقوق ملتش است

وی تصریح کرد: مدیریت مقام معظم رهبری، مدیریت بحران از آغاز این ماجرا تا پایان انتقال جنازه ها مدیریتی شایسته تحسین و نماد دفاع یک رهبر از حقوق ملتش است.

خطیب نماز عید قربان تاکید کرد: اگر نهیب مقام معظم رهبری نبود که اگر به جانباختگان کمترین اهانتی صورت بگیرد به شدت برخورد می کنیم و پاسخ ما پاسخ سختی خواهد بود اجازه نمی دادند یک جنازه وارد ایران شود. خداوند سایه این رهبر بزرگ را تا انقلاب حضرت مهدی (عج) بر سر ما مستدام بدارد.

خاتمی تصریح کرد: آموزه های دینی به ما می گوید که این خون ها هدر نخواهد رفت. خون های شهدای جمعه خونین سال ۶۶ هدر نخواهد رفت. خون های شهدای مسجدالحرام، شهدای منا به فضل خدا هدر نخواهد رفت.

وی تاکید کرد: همین خون ها به فضل خدا گریبان آل سعود را خواهد گرفت و آل سعود، آل سقوط خواهد شد.