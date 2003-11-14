كاركرد اجتماعي نماز جمعه بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد، امروز در حاشيه مراسم گفتگوي مستقيم با شهروندان تهراني در مصلاي امام خميني تهران با بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: مساجد و نمازخانه ها در طول تاريخ جايگاه تحولات اجتماعي و محل رسيدگي به مسايل و مطالبات مردم بوده است.

شهردار تهران در ادامه تصريح كرد: مردم تهران مشكلات انباشته و فراواني از گذشته دارند و همواره در ديدارهاي پراكنده اي كه با آنان داشته ايم به بخشي از مشكلات خود اشاره كرده اند ولي به دليل نبود شهرداران تمامي مناطق و مسئولان امر امكان رسيدگي مستقيم و دقيق به مسايل شهروندان ممكن نبود.

وي درخصوص گفتگوي مستقيم شهرداران مناطق مختلف تهران با شهروندان گفت: به هنگام مراجعه به نمازجمعه به عنوان يكي از مكان هايي كه جمعيت زيادي از شهروندان تهراني در آن حضور دارند با انبوهي از مردم مواجه مي شديم كه مشكلاتي داشتند به همين علت تصميم گرفتيم تا در سال خدمت رساني به مردم و در ماه مبارك رمضان از طريق گفتگوي مستقيم فرصتي براي رفع اين مسايل ايجاد كنيم.

احمدي نژاد همچنين خاطر نشان كرد: شهروندان تهراني در اين مراسم با شهرداران مناطق ديدار و گفتگو كرده اند زيرا براساس قانون مسئولان شهرداري موظف به پاسخگويي و رفع مشكلات شهروندان تهراني هستند.

گفتني است: مراسم ديدار و گفتگوي مستقيم شهروندان با شهرداران مناطق تهران از ساعت 9صبح درمصلاي امام خميني تهران آغاز و تا زمان اذان مغرب نيز ادامه داشته كه تا زمان مخابره اين خبر بيش از 500 نفر از شهروندان تهراني موفق شدند در ديدار با مسئولان شهرداري تهران به طرح مشكلات خود بپردازند.

در اين ديدار شهروندان پس از ثبت نام براي بيان مشكل خود به شهردار منطقه معرفي شده و در صورتي كه مشكل آنان از اين طريق رفع نمي شد براي بررسي و رسيدگي بيشتر به شهردار تهران يا معاونان وي ارجاع داده مي شدند.