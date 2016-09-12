مردم بحرین نماز عید قربان را در نزدیکی منزل شیخ عیسی اقامه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین نماز عید قربان را در مسجد الحیدریه اقامه کردند.

بر اساس این گزارش، این مسجد در نزدیکی محل سکونت شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین در منطقه «الدراز» واقع شده است.

این در حالی است که بحرینی ها شب گذشته نیز نمازهای مغرب و عشاء خود را در مقابل منزل شیخ عیسی اقامه کرده بودند.

گفتنی است، بحرینی ها روز گذشته نیز مراسم دعای عرفه را در مسجد «الحیدریه» برگزار کرده بودند.

در حال حاضر، نیروهای امنیتی آل خلیفه انقلابیون بحرینی در منطقه الدراز را که به منظور اعلام همبستگی با شیخ عیسی قاسم، مدتهاست که در مقابل منزل او تحصن کرده اند، تحت محاصره خود درآورده اند.