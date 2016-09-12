پیام عید قربان وحدت بین مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خلال برپایی نماز عید سعید قربان که صبح دوشنبه به میزبانی مصلی امام خمینی(ره) دامغان برگزار شد، با تاکید بر اینکه این عید بزرگ، عید طاعت و بندگی است، ابراز داشت: این عید سعید زمانی مناسب برای دست یافتن به نقاط مشترک و اتحاد بین مسلمانان جهان در برابر دشمنان است.

وی با بیان اینکه فاجعه منا به دنیا نشان داد که آل سعود دست شیطانی خود را برای ایجاد تفرقه امت اسلام بیرون آورده است، افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری در پیام تاریخی ایشان، رژیم آل سعود شجره خبیثه است که با آمریکا و رژیم صهیونیستی در به قتل رساندن مردم مظلوم و بی پناه منطقه به ویژه در سوریه، یمن و بحرین همراهی می کند.

دست شیطانی آل سعود رو شده است

امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه دست های پشت پرده به دنبال بر هم زدن وحدت بین امت اسلامی هستند، گفت: امروز دست شیطانی رژیم آل سعود که نماد اختلاف افکنی و جنایت محسوب می شود، رو شده و این کشور جایگاه خود را در میان کشورها منطقه نیز از دست داده است.

رستمیان در ادامه سخنان خود، از تقوی به عنوان نماد وحدت در جامعه دینی و اسلامی یاد کرد و افزود: تقوی به عنوان نماد وحدت در جامعه باید به یک فرهنگ تبدیل و در جامعه جاری شود و همه ما باید در راه تقویت وحدت گام بر داریم و در این راه، دهه ولایت بهترین فرصت خواهد بود تا با آشنایی بیشتر مکتب الهی و ولایت وحدت کلمه را تقویت کنیم.

وی با گرامیداشت فرارسیدن دهه پر خیر و برکت ولایت، اظهار داشت: دهه ولایت بهترین فرصت برای آشنایی بیشتر با ولایت و مکتب باارزش و پر اهمیت امیر المومنان علی (ع) است که باید برای تقویت و گسترش فرهنگ غدیر، در این ایام تلاش کنیم.