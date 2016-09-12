واورینکا قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد/ دومین ناکامی جوکوویچ

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال رقابتهای تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۶ را نواک جوکوویچ و استانیسلاو واورینکا برگزار کردند که در پایان واورینکای سوئیسی با نتیجه ۳ بر یک برترین تنیسور حال حاضر جهان را شکست داد.

ست نخست این بازی کاملا برابر پیش رفت و در پایان این جوکوویچ بود که حریف خود را در «تای برک» ۷ بر ۶ شکست داد. این ست نزدیک به یک ساعت طول کشید. درست ۵۸ دقیقه!

در ست دوم این فینال مهیج واورینکا بر بازی مسلط شد و در ۴۷ دقیقه حریف صربستانی را ۶ بر ۴ شکست داد. ست سوم اوج هیجان این مسابقه بود تا جایی که دو بازیکن در گیم شماری برابر ۵ شدند ولی این بار واورینکا بود که ۷ بر ۵ برنده شد. این ست ۷۵ دقیقه به طول انجامید.

ست چهارم با اتفاقات عجیبی همراه بود. جوکوویچ بخاطر آسیب دیدگی انگشت پا چندین بار بازی را نگه داشت تا پزشکان به وضعیت او رسیدگی کنند اما واورینکا باور دیگری داشت و مدعی شد او بدنبال استراحت است. ترفندهای نواک جواب نداد و این ست هم با برتری ۶ بر ۳ استن واورینکا خاتمه یافت تا او در مجموع ۳ بریک برنده شود.

واورینکای ۳۱ ساله مسن ترین تنیسوری است که از بعد از قهرمانی «روزوال» در سال ۱۹۷۰ فاتح این رقابتها شده است.

نواک جوکوویچ که در المپیک ناکام بزرگ لقب گرفته بود با وجود خوش شانسی در شروع مسابقات آزاد آمریکا، در دیدار نهایی شکست خورد تا دومین ناکامی خود را تجربه کند.