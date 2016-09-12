به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح دوشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان با حضور مردم مومن و خداجوی بجنورد در محل مصلی امام خمینی (ره) قربان را عید غلبه بر هوای نفس و عید گذشتن از وابستگی‌های دنیوی عنوان و اظهار کرد: حضرت ابراهیم، امتحانات بسیاری را در تمام دوران زندگی خود در مقام بندگی خدا سپری کرد تا تاجایی که به مقام «خلیل‌الله» رسید.

وی افزود: سخت‌ترین امتحان الهی حضرت ابراهیم، قربانی کردن فرزندش بود چراکه در برابر دستور الهی تسلیم و بندگی را به اوج رساند.

امام‌جمعه بجنورد، قربانی کردن را یکی از اعمال مورد رضایت خداوند بیان کرد و گفت: قربانی کردن برای منزل جدید، فرزند تازه متولدشده، برگشت حاجی از زیارت و برای عروس و داماد را مستحب اعلام کرد.

یعقوبی قربان را یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و عید رها شدن از بندگی و تعلقات مادی و پیمان بستن باخدا و دستورات الهی اعلام کرد.

این آئین باشکوه همزمان در تمامی مراکز شهرستان‌ها و بخش‌های خراسان شمالی برگزار شد و مردم با حضور در نماز عید قربان ضمن انجام این وظیفه دینی و اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای همگان طلب مغفرت، سلامتی و سعادت کردند.