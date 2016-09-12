بیمارستان امام خمینی شهر ایلام به «ام آر آی» دولتی تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلام امینی گفت: مجمع نمایندگان استان ایلام تلاشهای فراوانی در راستای رفع مشکلات مردم انجام دادهاند.
نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، سیروان، چرداول و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی افزود: تعدادی از همشهریان در استان پیرامون فقدان دستگاه ام.آر.آی دولتی گلایه داشتند که این موضوع از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری شد.
وی تاکید کرد: در این راستا دیداری با وزیر بهداشت و درمان صورت گرفت و پیرامون رفع این مشکل مباحثی با وی مطرح شد.
امینی اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته وزیر بهداشت دستورات لازم را برای راهاندازی این دستگاه در استان صادر کرد که جا دارد از تلاشهای وی تشکر شود.
وی تصریح کرد: بعد از دستور قاضیزاده هاشمی این دستگاه وارد استان ایلام شده و قرار است ظرف روزهای آتی راهاندازی شود.
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