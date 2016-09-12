به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در بازدید از جایگاه عرضه بهداشتی دام گفت: چند سالی است که این برنامه توسط شهرداری در تهران برنامه ریزی و اجرا می شود و هر سال شاهدیم که پیشرفت های آن نسبت به سال گذشته بیشتر و از ضعف های آن کاسته می شود.

وی افزود: اما باید تاکید کنم که هنوز مشکلاتی وجود دارد و مهمترین علت آن این است که این برنامه سالی یک بار انجام می شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به صف طولانی گفت: مردم قصد دارد که سریع گوسفند قربانی را انتخاب و ذبح کنند اما به دلیل تعداد مراجعه‌کننده این موضوع اندکی زمان بر است.

وی افزود: با این حال یکی از مزایای این کار این است که مردم تمام مراحل را شخصا مشاهده می کنند، از نحوه انتخاب تا ذبح مسائل بهداشتی و تکه کردن گوشت گوسفند قربانی.

وی با اشاره به جمع بندی خود از بازدید امروز تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم سال به سال این پروسه منظم تر می شود و امکاناتی به خدمت گرفته می شود که به کار سرعت بیشتری می دهد به عنوان مثال امسال ترازوهای دیجیتال آورده اند که هم دقیق تر است و هم سریع تر.

رئیس شورای شهر تهران افزود: امیدوارم شماره‌گیرها نیز در سال آینده دیجیتال شود تا نیاز نباشد مردم دنبال گوسفندشان راه بیفتند این موضوع دشوار اما شدنی است.

چمران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره مهمترین انتقادهای مردمی گفت: برخی بی‌نظمی ها و طولانی شدن نوبت ها بیشترین انتقاد بود، با این حال امسال علاوه بر پوست گوسفندان، سازمان مدیریت میادین و تره بار به ذابحین دستمزد جداگانه ای پرداخت تا کار دقیق تر و سریع تر انجام شود.