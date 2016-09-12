عید قربان اوج تقوی و نزدیک شدن انسان به خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های عید سعید قربان که در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد اظهارداشت: همه عبادت‌ و بندگی‌ها برای تحول درذ انسان و نزدیک شدن به حخدواند و تقویت ایمان و باورهاست.

نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: عبادت‌ واقعی موجب می شود انساناها با آرامش قلبی بیشتری زندیگ کنند و بتوانند استعداد و ظرفیت های معنوی خود را نیز بروز دهند.

امام‌جمعه قزوین یادآورشد: انسان اگر بتواند بواسطه عبدات و بندگی خود را پیدا کرده و استعدادهایش را شکوفا کند به خدا نزدیک‌می‌شود و رنگ خدایی می‌گیرد و بهشتی می شود.

وی بیان کرد: در مراسم حج نیز انسانها برای رسیدن به قرب الهی و تقویت معنویت در خود عازم خانه خدا می شوند و فلسفه قربانی کردن نیز از خود رها شدن و غرق در معبود شدن است.

آیت الله عابدینی گفت: عید قربان بازگشت به مقام تقرب الهی و به خدا نزدیک شدن است و اگر انسان به مقام تقرب الهی برسد، در حقیقت به مرحله ایمان، تقوا و تسلیم رسیده که بسیار ارزشمند است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهارداشت: اگر انسان به مرحله‌ای برسد که به هر آنچه که خداوند می‌گوید رضایت داشته باشد و اگر خواسته‌ای به تأخیر افتاد در آن عجله نکند و اگر امری محقق شد درخواست تأخیر در آن را نداشته باشد، به مقام تسلیم رسیده است.

امام‌جمعه قزوین در فراز دیگری از سخنان خود به جنایات آل سعود اشاره و تأکید کرد: آل سعود «بیت‌العتیق» را به ملکیت خود درآورده در حالی که خانه خدا باید آزاد باشد ودر اختیار اهلش قرار گیرد.

آیت‌الله عابدینی خاطرنشان کرد: هیچکس حق ندارد منافعش را در این خانه ببیند و مساجد نیز از این قاعده مستثنا نیستند و اگر کسی دنبال مقاصد شخی باشد لیاقت اداره خانمه خدا را ندارد.

وی گفت: در حوزه مساجد نیز امام جماعت، هیأت امنا و حتی واقفی که مسجد را احداث کرده، حق ندارد خود را مالک مسجد بداند و باید کرامت و حریت مسجد پاس داشته شود.

عابدینی در خصوص جنایت‌های آل سعود و ظلمی که آن‌ها در حق مسلمین مرتکب می‌شوند، بیان کرد: امروز کعبه در اسارت دشمنان خداست؛ آن‌ها منافق هستند و تنها نام مسلمان را بر خود نهاده‌اند و در حقیقت منافع استکبار جهانی را تأمین می‌کنند.

امام‌جمعه قزوین اظهارداشت: رژیم سعودی مانند صهیونیست‌ها مانع گسترش اسلام می‌شود و جنگ علیه مردم یمن و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه در راستای همین هدف شیطانی قرار دارد.

وی به وظایف مسلمانان و حکام جهان اسلام در قبال آل سعود اشاره و یادآور شد: مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی باید حکام سعودی را از سر راه خانه خدا به عنوان یک مانع بردارند تا مسلمانان با وحدت، همدلی، عزت و کرامت بزرگ‌ترین همایش سیاسی و عرفانی خود را به جای آورند.

آیت‌الله عابدینی گفت: تاریخ سرنوشت جنایتکاران را بخوبی نشان داده و صدام و قذافی نمونه بارز آن است د و به یاری خدا به زودی مسلمانان جهان شاهد سرنگونی حکام ستمکار آل سعود هم باشند.