تشکیل کمیته نظارت بر حج تنها راه حفظ امنیت و عدالت برای حجاج است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خضر الکبش یکی از اعضای اهل سنت مجمع علمای مسلمین لبنان و رئیس انجمن دوستی و همکاری اسلامی درباره اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص حج و رژیم آل سعود اظهار داشت: اهمیت پیام آیت الله خامنه ای در این است که ایشان مسائلی را درباره سیاست عربستان سعودی و اهداف آن در منطقه برای جهان عرب و اسلام مطرح کردند که تاکنون پنهان مانده بود.

وی با بیان این مطلب افزود: دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مشارکت سازمان همکاری اسلامی در امور حج دارای ابعاد شرعی و سیاسی است. از منظر دینی و شرعی، عربستان سعودی علاوه بر دست داشتن مستقیم در حادثه منا، در تامین امنیت و سلامت حجاج بیت الله الحرام شکست خورده است.

وی در ادامه یادآور شد: از بعد سیاسی نیز باید گفت که مخالفت سعودی ها با صدور ویزا برای حجاج ایرانی، یمنی و سوری یعنی سیاسی کردن حج و این صد عن سبیل الله است و همه این اقدامات در راستای اطاعت امر از آمریکا است.

شیخ خضر الکبش تصریح کرد: ما از دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اداره حج باید از دست سعودی ها خار ج شود حمایت می کنیم و از موضع برخی کشورهای عربی و اسلامی در قبال عربستان سعودی با وجود اینکه شماری از حجاج آنها در حادثه منا به شهادت رسیدند متاسف هستیم.

رئیس انجمن دوستی و همکاری اسلامی در ادامه تأکید کرد: عدم حمایت این کشورها از طرح ایران و واگذاری اداره حج به غیر سعودی ها و همراه نبودن با ملت هایشان تاسف برانگیز است که مهمترین علت آن سرسپردگی این کشورها در برابر سیاست های آمریکا در منطقه است.

عضو اهل سنت مجمع علمای مسلمین لبنان درباره پیشنهاد خود درباره واگذاری اداره حج به غیر سعودی ها گفت:پیشنهاد من این است که کمیته مشترکی متشکل از تمامی کشورهای عربی و اسلامی برای نظارت بر امور حج تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته حداقل می تواند عدالت در صدور ویزا برای حجاج را در بر داشته باشد و از سوی دیگر امنیت و سلامت حجاج را تضمین کند.

وی در پایان افزود: اما متاسفانه از آنجایی که کشورهای عربی و اسلامی در این خصوص اتفاق نظر ندارند لذا طبیعی است چنین پیشنهادهایی عملی نشود.