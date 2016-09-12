رژیم صهیونیستی و آل سعود دو روی یک سکه هستند

به گزارش خبرنگار مهر؛ شیخ اکرم الکعبی دبیر مقاومت اسلامی حرکته النجباء عراق پیش از خطبه های نماز عید قربان در سخنانی گفت: بدرستی که مومنان کسانی هستند که به پیامبر(ص) و خداوندش ایمان آوردند و با اموال و جان خود در راه خدا جهاد کردند و پا پس نکشیدند قطعا آن‌ها از صادقین هستند.

وی عید قربان را به ما به حضرت مهدی (عج) و نائب بر حق او، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمانان جهان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تبریک گفت.

شیخ اکرم الکعبی ادامه داد: خداوند این عید سعید را بشارتی برای حجاج بیت الله الحرام قرار داد ولی متاسفانه بیت‌الله به اشغال رژیم جاهل سعودی درآمده است؛ از طرفی قدس عزیز همچنان در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد.پ

وی رژیم صهیونیستی را چهره دیگر آل سعود خواند و گفت: هر دو رژیم دوروی یک سکه هستند. این رژیم وهابی به دستور و به حمایت رژیم اشغالگر انگلیس ایجاد شده است. این رژیم حکومت و دولت خود را براساس کشتار، ظلم و زیر پا گذاشتن تمامی مقدسات اسلامی بویژه در بقیع نهاده است.

وی با تاکید بر ضرورت مدیرت کعبه توسط جهان اسلام اظهار داشت: حالا که رژیم سعودی مانع از حضور حجاج در کعبه شریف و عزیز شده است باید کعبه از مدیریت و اداره این رژیم آزاد گردد و اداره آن به شورایی از کشورهای اسلامی منتقل گردد.

وی ادامه داد: وظیفه ما آزادسازی فلسطین از دست رژیم غاصب صهیونیستی است باید تلاش کنیم تا این دو قبله را به مسلمانان جهان بازگردانیم، تا جهان اسلام همیشه سرافراز بماند.

شیخ اکرم الکعبی گفت: ملت‌های مبارز اسلامی دیوارهای بزرگی را علیه هرگونه ظلم و سرکشی ایجاد کردند در این راه هم قربانیان زیادی دادند. یکی از این ملت‌های مسلمان، ملت مجاهد ایران با رهبری حکیمانه آن بوده است.بدرستی که در طول تاریخ بشریت انقلاب‌های متعددی روی داده که زندگی‌هایی را تغییر داده است ولی انقلاب اسلامی ایران که به رهبری حضرت امام خمینی(ره) ایجاد گردید بزرگترین و عظیم‌ترین تاثیرات را در تاریخ بشریت به جای گذاشته است.

دبیر مقاومت اسلامی حرکته النجباء عراق معتقد بود، انقلاب‌ ملت‌ها و کشورها علیه طغیان‌ها، محدود به زمان و مکان است ولی انقلاب اسلامی ایران بدون مرز و در سراسر آسمان گیتی حرکت نمود و پشتیبان کلیه ملت های مظلوم و مستضعف شد. همچنین موجب مقاومت ملت‌ها در مقابل ظلم در تمام کره زمین گردید و توانست امید را به بهترین صورت به جان‌های مردمان بازگرداند. این انقلاب نوری در تاریکی بود تا فقر، عقب ماندگی، ظلم و طغیان‌گری را برای مردم جهان روشن کند.

شیخ اکرم الکعبی با اشاره به حمایت های کشور های عربی از رژیم صدام گفت: جمهوری اسلامی در زمانی که کشورهای عربی از صدام حمایت می‌کردند و تاکنون حامی ملت مظلوم و پناهگاه مردم عراق در کلیه بحران‌ها و سختی‌ها بوده و هست؛ شاید پذیرفتن آوارگان و مظلومان عراق طی سال‌های گذشته بهترین مصداق برای این سخن باشد.

وی با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از ملت عراق پس از اشغال این کشور توسط قوای آمریکایی و انگلیسی گفت: این قوا قصد تخریب و تجزیه عراق را داشتند که حمایت های جمهومری اسلامی مانع نیل به اهدافشان شد.در آخرین توطئه‌های دشمنان عراق، این کشور در محاصره تروریست های داعش قرار گرفت. آن‌ها به تخریب و ویرانگری دست زدند و به مقدسات ما در کربلا، نجف و بغداد نزدیک شدند و تصمیم‌شان نابودی مقدسات ما بود.

وی تصریح کرد: امروز خون شهدای ما در سوریه با خون شهدای مجاهد، رهبران و سربازان ایران به هم آمیخته است. آنان در مقابل توان ایستادگی این مجاهدان برای حفظ اسلام کم آورده‌اند. امروز ما در کنار شما پرافتخار و پر شرف ایستاده‌ایم و می‌گوییم که ما مدیون شما هستیم و می‌دانیم که ایثار شما بدون هیچ حد و مرزی ادامه دارد.