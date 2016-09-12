نوشت افزار رایگان به دانش آموزان استثنایی ایلام اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش ایلام، سید محمد موسوی اعلام کرد: به دنبال رایزنی ها، شماری از افراد خیر و نیکوکار قرار است سرویس کامل نوشت افزار در اختیار ۶۰۰ دانش آموزان استثنایی استان قرار گیرد.

وی گفت: سعی می شود نوشت افزار مورد نیاز تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان استثنایی استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰ دانش آموز جدید برای مهرماه جذب مدارس استثنایی ایلام شده اند افزود: این تعداد به همراه ۵۵۰ دانش آموز دیگر دختر و پسر در۲۳ مدرسه استثنایی استان مهر امسال سال تحصیلی جدید خود را آغاز می کنند.

موسوی با بیان اینکه تعداد این دانش آموزان استثنایی پذیرفته شده نسبت به پارسال تفاوتی نداشته است گفت: مهرماه امسال دانش آموزان استثنایی استان در هفت گروه آموزشی مختلف تحصیل خواهند کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی ایلام از خریداری ۳۰۰ میلیون ریال تجهیزات و امکانات آموزشی برای مدارس استثنایی استان خبر داد و گفت: این امکانات برای استفاده دانش آموزان مدارس در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت.