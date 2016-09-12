عید قربان روز نمایش قدرت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان صبح امروز به امامت آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان در مصلای الغدیر خرم آباد و با حضور پرشکوه مردم این شهر اقامه شد.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه نخست نماز عید قربان با سفارش مردم به تقوای الهی گفت: روز عید قربان روز ذکر و دعا بوده و این روز را به همه مردم مسلمان به ویژه مردم ولایتمدار لرستان تبریک می گوییم.

وی با بیان اینکه آیات ۱۴ و ۱۵ سوره اعلی به عید قربان اشاره دارد و خداوند در این آیات می فرماید: رستگار شد کسی که خود را از پلیدی ها و وابستگی های مادّی پاک ساخت و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد، تصریح کرد: در روز عید قربان مردم تکبیرگویان به نماز می ایستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به آیات سوره کوثر افزود: در این آیات دو عمل نماز خواندن و قربانی کردن دستور داده شده که در روز عید قربان صورت می گیرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه روز عید قربان روز رهایی از تعلقات دنیوی است، تصریح کرد: در این روز حاجیان به سرزمین منا وارد شده و سه عمل رمی جمرات، قربانی کردن و تراشیدن سر را انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه عید قربان روز غلبه بر شیطان و بندگی خداوند متعال است، ادامه داد: عید قربان روز هم بستگی امت اسلامی، نمایش قدرت اسلام و وحدت امت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: عید قربان روز تقویت روحیه همدلی و اخوت و برادری بوده و این روز برای همه مسلمانان عید است.