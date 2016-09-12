اشراف آماری و اطلاعاتی مهمترین شرط توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اظهار کرد: بحث مدیریت و برنامه ریزی یک بحث بسیار مهم است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مهمترین سازمان های کشور است .

وی با بیان اینکه موفقیت در هر کاری مستلزم برنامه ریزی دقیق است، گفت: هر نظام و کشوری که بخواهد پیشرفت کند نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق است که بتوانند آن جامعه را همه جانبه پوشش دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: مدیریت و برنامه ریزی مغز متفکر هر نظام است که باید آینده نگر باشد و برنامه ریزی های آن بایستی ملموس بوده و رشد، توسعه و پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تدبیر امور را انجام دهد، گفت: اگر برنامه ریزی و مدیریت داشته باشیم و این برنامه ریزی مبنای دینی داشته باشد و نگاه ما برای توسعه و برنامه ریزی با تکیه بر فرهنگ داخلی باشد و بر اساس تکیه بر فرهنگ اصیل و بومی باشد موفقیت در پیشرفت و توسعه چندین برابر می شود.

آیت‌الله حسینی ‌شاهرودی افزود: برنامه ریزی ها به سمتی برود که از همه ظرفیت های استان برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت استفاده شود و اگر بتوانیم از منابع داخلی استان خوب و به صرفه استفاده کنیم و منابع و سرمایه گذاری های خارجی را جذب کنیم قدم های بسیاری خوبی برای توسعه استان برداشته ایم.

وی گفت: بیکاری یکی از مشکلات استان است که غوغا کرده است که اگر حل شود بسیاری از معضلات اجتماعی حل می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: همه ارگانها باید در اجرای سرشماری کمک کنند و با اعتدال و عدالت این سرشماری در همه استان به دقیقترین شکل انجام شود و توسعه همه جانبه استان در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: اولویت بندی در انجام برنامه ریزی های هدفمند بسیار مهم است زیرا منابع ما محدود است و اولویت بندی پروژه های زود بازده که مشکلات کلیدی را حل کند بسیار مهم است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه پروژه ها و برنامه ریزی هایی به نتیجه می رسند و موفق خواهند بود که نگاه به آینده دارند، افزود: دغه دغه و دلسوزی مسئولین برای پیشرفت استان بسیار مهم است و نگاه مسئولین کشوری به استان بگونه ای است که استان کردستان به دلیل کند شدن توسعه استان که ناشی از شرایط جنگ تحمیلی بود، که استان کردستان باید توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی واسطه خوبی برای شناسایی منابع داخلی و جذب منابع خارجی است که با برنامه ریزی خوب شاهد تغیر و تحولات مطلوبی در استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان اشراف آماری واطلاعاتی را مهمترین شرط توسعه همه جانبه نگر دانست و گفت: تا وقتی انسان اشراف اطلاعاتی بر مسائل نداشته باشد نمی تواند تصمیمات درستی که منجر به حل مشکلات شود بگیرد و بسیاری از مشکلات ما به دلیل این است که براساس آمار و اطلاعات اقدام نکرده ایم.

وی اولویت بندی در اجرای پروژه ها را منوط به در نظر گرفتن نیازها و مخاطبان عنوان کرد و گفت: تحلیل آماری و اطلاعات سرشماری برای کشور بسیار مهم است زیرا برنامه ریزی های آینده براساس نتایج حاصل از سرشماری امسال انجام می شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی مدیریت جمعیت در هر کشوری را بسیار مهم دانسته و گفت: اطلاعاتی که از طریق سرشماری و آمار گیری امسال بدست می آید قابل اعتمادتر از همه اطلاعات است و همه مجموعه های مختلف در انجام این برنامه مهم همکاری و کمک لازم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته باشند.

وی به شیوه جدید الکترونیک در سرشماری امسال اشاره کرد و گفت: سرشماری امسال به شیوه الکترونیکی انجام می شود سرعت دریافت و تحلیل اطلاعات خانوارها را با دقت بالایی سرعت و سهولت می بخشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بر اهمیت همکاری همه مردم با مامورین سرشماری تاکید و تصریح کرد: مردم ما نشان داده اند در همه صحنه ها حاضر هستند و همکاری خوبی با همه مجموعه های نظام دارند و در سرشماری امسال نیز همکاری و در صحنه بودن خود را نشان می دهند زیرا نتایج سرشماری و آمارگیری مستقیما به منفعت مردم است.

وی افزود: اطلاعات ارائه شده از سوی خانوارها بایستی دقیق باشد تا برنامه ریزی هایی که بر مبنای اطلاعات بدست آمده انجام می شود صحیح باشد و هر چه اطلاعات دقیق تری ارائه شود نتایج و منافع آن مستقیما به مردم برمی گردد.