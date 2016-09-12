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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

مسابقات جام جهانی فوتسال ـ کلمبیا؛

پیروزی نمایندگان آسیا در روز دوم/برزیل و ایتالیا با بردشروع کردند

پیروزی نمایندگان آسیا در روز دوم/برزیل و ایتالیا با بردشروع کردند

روز دوم از مسابقات جام جهانی فوتسال با پیروزی نمایندگان آسیا مقابل حریفان خود و همچنین برد ایتالیا و برزیل همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از مسابقات جام جهانی فوتسال، تیم ملی برزیل موفق شد با نتیجه سه بر یک مقابل اوکراین به برتری برسد. گل دوم برزیل توسط فالکائو اسطوره فوتسال برزیل به ثمر رسید که در این رقابت‌ها به دنبال شکستن رکورد آقای گلی وحید شمسایی کاپیتان پیشین تیم ملی ایران است. همچنین تیم استرالیا در گروه چهارم برابر موزامبیک به پیروزی نزدیک سه بر دو دست یافت.

در گروه سوم هم ایتالیا با نتیجه چهار بر دو از سد پاراگوئه گذشت و ویتنام دیگر نماینده آسیا توانست با نتیجه مشابه چهار بر دو، تیم گواتمالا را شکست بدهد.

نتایج بازی و جدول مسابقات در روز دوم به شرح زیر است:

گروه C:

* ویتنام ۴ ـ گواتمالا ۲
* ایتالیا ۴ ـ پاراگوئه ۲
۱ـ ایتالیا ۳ امتیاز ـ تفاضل گل ۲+

۲ـ ویتنام ۳ امتیاز ـ تفاضل گل ۲

۳ـ گواتمالا بدون امتیاز

۴ـ پاراگوئه بدون امتیاز

گروه D

* استرالیا ۳ ـ موزامبیک ۲
* برزیل ۳ اوکراین ۱

۱ـ برزیل ۳ امتیاز ـ تفاضل گل ۲+

۲ـ استرالیا ۳ امتیاز ـ تفاضل گل ۱

۳ ـ موزامبیک بدون امتیاز

۴ ـ اوکراین بدون امتیاز

تیم ملی فوتسال ایران بامداد فردا (سه‌شنبه) و از ساعت ۵:۳۰ در اولین دیدار خود در مسابقات جام جهانی در شهر «مدجین» به مصاف اسپانیا می‌رود.

کد مطلب 3767441

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