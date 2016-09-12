جهت حرکت عربستان و وهابیت با اسلام ۱۸۰ درجه تفاوت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد صبح دوشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان آبدان اظهار داشت: عالی‌ترین مرحله تقوا رسیدن به مرحله تسلیم کامل در مقابل پروردگار عالم است و در قرآن کریم به همه مسلمانان دستور داده می‌شود که اقتدا کنند به حضرت ابراهیم؛ در سوره مبارکه ممتحنه برای شما یک الگوی خوب و نیکو هست که باید به او اقتدا کنید.

وی اضافه کرد: حضرت ابراهیم پیامبری استدر طول دوره عمرش امتحان‌های شدیدی از او گرفته شد و هر مرحله از این امتحان پیروز شد اما در سنین پیری هنوز صاحب فرزندی نشده بود. خداوند متعال در سوره صافات قضایای حضرت ابراهیم اینگونه بیان می‌کند که فرزندی پسر که حلیم و بردبار است را به تو می‌دهیم.

امام جمعه آبدان گفت: زمانی که اسماعیل به سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی می رسد وابستگی ابراهیم به او زیاد می شود و خداوند می خواهد او را امتحان کند که عزیزترین چیزش را در راه خدا می‌دهد یا نه؟ به حضرت ابراهیم دستور داده شد که عزیز ترین کسش را زبح کند. حضرت ابراهیم از پسرش می‌پرسد نظرت چیست و ایشان می گوید در دستور خدا تعلل نکن و چه صحنه ی زیبایی که هم پدر و هم فرزند هردو در برابر اراده خدا تسلیم می شوند.

وی افزود: حضرت ابراهیم با تصمیم جدی شروع به بریدن کرد ولی هر کاری کرد چاقو نبرید و ناراحت نشد و فرمودند چکار کنم که در راه انجام دستور خدا این چاقو مرا همراهی نمی‌کند؛ خداوند فرمودند کافی است، همین که دستور خداوند را انجام دادی، چون صداقت و راستی تو ثابت شد.

حمیدی‌نژاد اضافه کرد: این امتحان آشکار است که برای خداوند باید از لذت‌های زودگذر دنیایی بگذریم و کسی که به اینها وابسته است نمی‌تواند صداقت و راستی خودش را به خدا ثابت کند؛ ما از اسماعیل و ابراهیم تجلیل می‌کنیم.

وی گفت: همه عالم هستی فدای انسانی است که خودش را فدای خدا می‌کند؛ امروز روزی است که انسان ثابت کرد که از ملائکه الهی برتر است.

امام جمعه آبدان ادامه داد: یکی از حکمت‌های عید قربان این است که انسان تسلیم بودن خودش در مقابل خدا و اولیا الهی را ثابت کند و برائت خودش را از دشمنان الهی نشان دهد و انسان باید با تمام وجود و قدرت در مقابل آنها بایستد.

وی با اشاره به حوادث ۱۱ سبتامبر در سال ۲۰۰۱ میلادی، اظهار داشت: آمریکا برای اینکه بهانه‌ای پیدا کند و وارد به خاورمیانه شود، برای مبارزه با ایران و اسلام دست به خود زنی می‌زند؛ وقتی این دو برج را مورد حمله قرار می‌دهد و همچنین ساختمان وزارت جنگ آن زمان را، روشن شد که این حرکت کار خود آمریکا است ولی رییس جمهور اعلام می‌کند کار مسلمان‌ها است.

وی بیان کرد: معلوم است که این یک توطئه است و متاسفانه آن را بهانه‌ای برای حمله به مسلمانان قرار می‌دهد و به خیال اینکه می‌خواهند ضربه‌ای به این نظام بزنند ولی کور خوانده‌اند.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: وجود رهبری فرزانه و اطاعت مردم از ولی امر فقیه باعث شد تا نقشه‌های آنها نقش بر آب شود؛ آمریکا برای حمله به ایران دست به خود زنی هم می‌زند.

وی افزود: میلیون‌ها انسان را می‌بینیم که برای حمله‌های پی در پی آمریکایی که هیچ نتیجه ای هم ندارد رنج می‌کشند اما سخت ایستاده‌اند. برای او مهم نیست که چند آمریکایی از بین می‌روند، برای او مهم این است که ریاست و کدخدایی داشته باشد. متاسفانه میبینیم که خیلی‌ها دم از این می‌زنند که ما نیازی برای هزینه در تجهیزات نظامی نداریم و افرادی که این حرف میزینند خائن هستند.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: شما تا می توانید در مقابل دشمن بایستید تا دشمنان از شما بترسد؛ اینقدر مسلح باشید تا فکر حمله به شما نداشته باشند. بعضی‌ها فکر می‌کنند ایران اسلامی پول‌های هنگفتی را صرف این تجهیزات می‌کند در صورتی که آمارهای بین الملی بیان می‌کند کشورهای همسایه هفت تا ۱۱ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را برای تجهیزات نظامی می‌دهند اما ایران با ۱.۸ درصد در میان کشورها کمترین پول مصرفی در این زمینه را دارد.

وی افزود: در عین حال یک عده‌ای نفوذی این حرف‌ها را می‌زنند و می‌گویند این پول‌ها باید خرج اقتصاد شود در حالی که دشمن از ما همین را می‌خواهد؛ آنها می‌گویند ما حق دفاع از خود را نداشته باشیم و مسئله امروز قربانی شدن عزیزان ما توسط آل سعود است که نوکری آمریکا را پذیرفته است و مبارزه با زائرین خانه خدا را انجام می‌دهند اما باز می بینیم عده‌ای در ایران می‌گویند ما باید با عربستان مذاکره و سازش کنیم.

حمیدی نژاد ادامه داد: جهت حرکت عربستان و وهابیت با اسلام ۱۸۰ درجه فرق دارد؛ آنها مسیرشان بر خلاف ما است، ما چگونه سازش کنیم. کسانی که این افکار پلید را دارند باید از افکارشان توبه کنند.