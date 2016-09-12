به گزارش خبرگزاری مهر، وحید تاج خواننده که پیش‌ از این تجربه‌ اجرا با گروه‌های مطرح بسیاری را داشته و تجربه‌ اجراهای مستقل زیادی را روی صحنه برده است، تصمیم دارد فصل جدید اجراهای خود را با همراهی گروهی به سرپرستی خودش آغاز کند که با برگزاری کنسرت در سالن فرهنگی سینمایی شهر دزفول این فعالیت‌ها شروع می‌شود.

این کنسرت در دو بخش فارسی و محلی اجرا می‌شود که در بخش اول، قطعاتی چون حلقه زلف، تو می‌روی و سپیدار به آهنگسازی بهمن فریادرس و بشناس و ثنا به آهنگسازی آزاد میرزاپور به اجرا درمی‌آید و در بخش دوم تاج به اجرای قطعات محلی یار شیرین سخن، دلبر، گل بهار و باد صبا می‌پردازد.

حمید قنبری تنبک، آزاد میرزا پور تار، بهمن فریادرس کمانچه، امین حیدری عود و پویان عطایی سنتور نوازندگان گروه وحید تاج به سرپرستی وی را تشکیل می دهند که در این اجرا به هنرنمایی می‌پردازند.

همچنین کنسرت دزفول وحید تاج به تهیه کنندگی سید محمد جواد معینی برگزار و عواید آن به بیماران خاص و افراد نیازمند اختصاص داده می‌شود.

کنسرت وحید تاج به همراه گروهش در تاریخ‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه در سالن فرهنگی سینمایی شهر دزفول برگزار می‌شود.