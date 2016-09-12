تسهیلات صندوق رفاه به دانشجویان مناطق کمتر توسعه یافته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر از خوابگاه ها، سلف سرویس و امکانات دانشگاه گنبد کاووس بازدید و در جلسه هیات رئیسه این دانشگاه شرکت کرد.

وی در بازدید از خوابگاه آماده بهره برداری این دانشگاه خاطرنشان کرد: هزینه های تعمیر و تجهیز این خوابگاه ۴۰۰ نفره، از محل درآمد اختصاصی صندوق پرداخت خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در این جلسه نسبت به نوسازی و ارتقاء سلف سرویس قدیمی دانشگاه نیز دستور کمک های لازم را صادر کرد.

وی دستور تشکیل صندوق قرض الحسنه و خیریه پیامبر اعظم(ص) را صادر و از طرف وزیر علوم ۵۰ میلیون تومان سرمایه اولیه را تامین کرد تا با کمک خیرین و اعضا هیات علمی نسبت به رفع مشکلات آنی و ضروری و پرداخت وام شرافتی به دانشجویان بی بضاعت اقدام شود.

یزدان مهر در جلسه هیات رئیسه دانشگاه گنبد کاووس تاکید کرد: در کنار محدودیت های منابع مالی دولتی و عدم توازن رشد کمی و کیفی سعی کرده ایم در کنار روسای دانشگاه گوشه ای از مشکلات را حل کنیم و در جهت ارتقاء خدمات رسانی توام با کرامت انسانی به دانشجویان گام برداریم.

وی به پوشش صددرصدی تسهیلات دانشجویان متقاضی در دانشگاه های کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم با آمادگی ایجاد شده و رشد درآمد اختصاصی صندوق به تمام واجدین شرایط و نیازمندان واقعی وام های دانشجویی در سال جاری پاسخ مثبت دهیم.

همچنین به منظور جلوگیری از کمبود خوابگاه برای دانشجویان دختر دانشگاه گنبد کاووس ۳۰۰ میلیون تومان کمک رهن از سوی صندوق رفاه به دانشگاه مذکور اختصاص یافت.