آل سعود به دنبال دسیسه علیه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس صبح دوشنبه در خلال نماز عید قربان به میزبانی مصلای سمنان ضمن تاکید بر محکومیت جنایات آل سعود توسط کشورهای مسلمان منطقه، ابراز داشت: ملت های مسلمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد در برابر دسیسه های دشمنان هستند که عید سعید قربان بهترین فرصت برای این منظور است.

وی افزود: کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه امروز هر کدام به نوعی درگیر خون‌ریزی‌ها و جنایت‌های غربی‌ها، رژیم صهیونیستی و آل‌سعود خبیث هستند و در این میان، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و آرامش، از امنیت خوبی برخوردار بوده و این نعمتی گران‌سنگ است.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه وحدت تجلی نماز عید قربان است، گفت: ماهیت و ذات این عید بزرگ خشوع در برابر خداوند متعال است و اگر ملتی دارای خشوع باشند هرگز تعرض به منطقه ای دیگر را در سر نمی پرورانند.

عبدوس بیان داشت: ملت مسلمان منطقه امروز دلسوخته از جنگ و ناامنی به دنبال اتحادی پایدار هستند که در سایه آن بتوان با صلح زندگی کرد که این امر جز در سایه مقابله با دسیسه های عمال استکبار جهانی در منطقه و حامیان تروریسم از جمله آل خلیفه و آل سعود میسر نمی شود.

وی افزود: حضور یکپارچه مردم مسلمان و نمازگزار در عید سعید قربان به نحوی تجلی می یابد که ناامیدی دشمنان به منصه ظهور می رسد.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به پیام تاریخی مقام معظم رهبری خطاب به حج۹۵، گفت: معظم له با درایتی مثال زدنی آل سعود را منبع فتنه و اختلاف افکنی دانستند و از این رژیم فاسد به مثابه سلسله خبیثه نام بردند لذا باید تاکیدات ایشان مورد عنایت همه مسلمانان قرار گیرد و از خود بپرسیم امروز چه موضوعی در منطقه وجود دارد که مقام معظم رهبری این چنین نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

عبدوس بیان داشت: تاکیدات معظم له درباره یک موضوع قطعا نشان دهنده حساسیت آن است و امیدواریم این حساسیت در بین تمام مردم مسلمان منطقه و جهان وجود داشته باشد و یا تقویت شود.