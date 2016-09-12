«جمیل» چاپ سومی شد/ آغاز ترجمه آلمانی

به گزارش خبرنگار مهر، رمانی از حسن گلچین با عنوان «جمیل» که با موضوع دفاع مقدس نوشته شده و از سوی گروه مطالعاتی اندیشه ورزان روانه بازار کتاب شده است، برای سومین نوبت تجدید چاپ شد.
رمان «جمیل» به گفته نویسنده زوایای ناگفتهای از دفاع مقدس را واکاوی کرده و آمیزههایی از عشق، تعالی و ایثار را به مخاطبان خود، بیان میکند.
وقایع این رمان پیرامون زندگی یک جوان جنوبی که به تازگی به استخدام ارتش درآمده آمده میگذرد. او پس از طی دوران آموزش نظامی به سرزمین مادری خود برگشته و این بازگشت برای او نقطه شروع اتفاقات بسیاری است.
گروه مطالعاتی اندیشه ورزان هممزان با انتشار سومین چاپ از این رمان در تدارک ترجمه آن به زبان آلمانی است و ناشری اتریشی نیز انتشار این ترجمه را پذیرفته است.
حسن گلچین متولد ۱۳۴۵ در استان گلستان (شهرستان آزادشهر) و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته فلسفه است؛ از این نویسنده تاکنون دو کتاب خاطره با عنوان «نمازی در آتش خون» و «یادداشتهای هور»، بازنویسی خاطرات «ما شنیدهها را دیدیم»، رمان «جمیل» و «جنگ و جنگل» و «تعطیلات موشکی» منتشر و به مخاطبان این عرصه، ارائه شده است.
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